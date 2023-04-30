الأهلي ينهي طموحات الأرثوذكسي ويطبع قبلاته على لقب “سلة CFI” (صور)

خالد تيسير العميري



عمان- توج فريق النادي الأهلي بلقب النسخة 71 من بطولة دوري CFI الممتاز للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، بفوزه على فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة 78-75 (النصف الأول 38-40)، في لقاء جمعهما الأحد بصالة الأمير حمزة، ضمن اللقاء الخامس والأخير من سلسلة الدور النهائي.

وتبادل الفريقان الفوز في المباريات الأربع الماضية، حيث فاز الأهلي في اللقاءين الأول (102-76) والثالث (101-85)، فيما فاز الأرثوذكسي باللقاءين الثاني (94-90) والرابع (61-52)، ليحتكم الفريقان إلى لقاء فاصل، في السلسلة التي أقيمت من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات.

وتوج رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، الفريق الفائز بكأس البطولة، وقام عضو مجلس إدارة اتحاد السلة وأمين الصندوق أحمد تيجاني بتتويج فريق النادي الرياضي بالميداليات البرونزية بعد إحرازهم المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز، فيما قلد المدير العام لشركة CFI لؤي عازر لاعبي الأرثوذكسي بالميداليات الفضية.

وحصل لاعب الأهلي زين نجداوي على جائزة أفضل متابع للكرات، فيما فاز زميله فادي قرمش بجائزة أفضل سارق للكرات، وفاز لاعبا الأرثوذكسي دارين دورسي وفريدي بجائزة أفضل ممر للكرات للأجنبي والمحلي، كما فاز دورسي بجائزة أفضل مصوب ثلاثيات أجنبي، ونال أحمد عبيد جائزة أفضل مصوب ثلاثيات محلي، واختير الأميركي براندون سبيرمان لاعب الرياضي كأفضل لاعب أجنبي، وفاز لاعب الأهلي أمين أبو حواس بجائزة أفضل مسجل “الهداف”.

وفاز لاعب الأهلي زين نجداوي بجائزة أفضل لاعب محلي “MVP”، ونال محترف الأهلي جيرار تارين جائزة أفضل لاعب في النهائيات، فيما ضمت التشكيلة المثالية، اللاعبين: أمين أبو حواس وزين نجداوي (الأهلي)، فريدي إبراهيم وأحمد حمارشة (الأرثوذكسي)، وأحمد عبيد (الرياضي).

الأهلي 78 الأرثوذكسي 75

دفع مدرب الأهلي معتصم سلامة بالخماسي الأساسي، فادي قرمش في صناعة اللعب بإسناد من أمين أبو حواس والمحترف الأميركي جيرار تارين حول القوس، مع تولي زين نجداوي ومحمود الهزايمة مهمة تأمين منطقة العمق، فيما اعتمد مدرب الأرثوذكسي زيد ساحوري على قدرات فريدي إبراهيم في تدوير الكرة مع أشرف الهندي وأحمد حمارشة حول القوس وبإسناد من كيدن نجداوي ومحمد شاهر تحت السلتين.

وعلى إيقاع الهتافات الحماسية لجماهير الأهلي والأرثوذكسي جاءت بداية المباراة قوية من جانب الشقيقين النجداوي بعدما تبادلا التسجيل من داخل وخارج القوس، ثم عزز الهندي وشاهر التقدم للأرثوذكسي بسلتين من المسافتين، فيما كان فريدي يرد بسلة ثلاثية على سلة الهزايمة من متابعة هجومية، ليأتي الدور على كيدن نجداوي الذي سجل سلتين للأرثوذكسي من تحت السلة، ليطلب مدرب الأهلي معتصم سلامة وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، ومعه سجل تارين سلتين من اختراقين هجوميين، ثم رد شاهر بسلة من نفس المسافة، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، كانت ثلاثيتي تارين وأبو حواس تمنحان الأهلي التقدم في الفترة الأولى (25-20).

واحتاج الفريقان إلى أكثر من 4 دقائق لافتتاح التسجيل في الفترة الثانية، التي كسر فيها أبو حواس الصيام النقطي بسلة من اختراق هجومي، ليرد الفرج ونجداوي بسلتين من داخل وخارج القوس، ثم أضاف الهزايمة سلة من “دنك ساحق”، ليتبادل حمارشة وزين نجداوي التسجيل من المسافة البعيدة، وأمام أفضلية الأرثوذكسي انتهى النصف الأول لصالحه (40-38) بعدما حسم الفترة الثانية (20-13).

وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي استهلها شاهر بسلتين من اختراقين هجوميين، ثم تبادل الشقيقان نجداوي التسجيل من المسافة المتوسطة، ليأتي الدور على تارين ويسجل سلتين من داخل وخارج القوس، فيما كان فريدي وشاهر يردان بسلتين من المسافة المتوسطة، قبل أن يتوهج أبو حواس ويسجل سلتين مع سلة ونقطة من رمية اضافية للأهلي، فيما كان حمارشة وفريدي يسجلان لـ “نسور عبدون”، فيما كان الأهلي يستغل خروج كيدن للإصابة وينوع خياراته ليتقدم في النتيجة الإجمالية (61-59) بعدما حسم الفترة الثالثة (23-19).

وتبادل قرمش وأبو حواس من جانب الأهلي التسجيل البعيد مع فريدي وشاهر من جانب الأرثوذكسي في الفترة الرابعة، التي حاول فيها عابدين مساعدة فريقه الأهلي لكن الإصابة حرمته من مواصلة اللعب، فيما كان كيدن يعود إلى منطقة عمق الأرثوذكسي بعد تضميد جراحه، ثم التهبت الأجواء مع تنويع الفريقين خياراتها في التسجيل، لكن خبرات زين نجداوي وتارين منحت الأهلي الفوز في النتيجة النهائية (78-75) بعدما حسم الفترة الرابعة (17-16).

وبرز زين نجداوي في اللقاء من جانب الأهلي بتسجيله 28 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 31، يليه جيرار تارين بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 18 نقطة و13 متابعة و4 تمريرات بفاعلية 11، فيما كان محمد شاهر اللاعب الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ “الدبل دبل” مع تسجيله 23 نقطة و19 متابعة وتمريرة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، يليه فريدي إبراهيم بـ”الدبل دبل” مع تسجيله 17 نقطة و4 متابعات و10 تمريرات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 19.