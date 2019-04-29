“الأهلي” يوزع 6 % أرباحا نقدية و4 % أسهما مجانية

عمان -الغد – أقرت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مؤخراً، توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة 6 % من رأسمال البنك بقيمة بلغت 11,6 مليون دينار أردني، إلى جانب توزيع أسهم مجانية بنسبة 4 % أيضاً، وذلك عن العام المالي 2018.

وفي كلمته للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، سعد المعشر، وبحضور الرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي/المدير العام، الدكتور أحمد الحسين، وإلى جانبه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، فضلاً عن عدد من المساهمين وممثلي وسائل الإعلام ومندوب مراقب عام الشركات، ومدققي الحسابات الخارجيين شركة “إرنست ويونغ”، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، أن البنك استطاع بالرغم من التحديات الاستثنائية التي مرت وما تزال تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها، من تحقيق نسب نمو على صعيد مؤشراته المالية، كما تمكن من تسجيل العديد من الإنجازات، إلى جانب النجاح على صعيد مبادراته الاستراتيجية التي نفذها خلال العام 2018.

وشارك المعشر النتائج المالية المتحققة في نهاية العام 2018 مع الحضور، مبيناً أن البنك حقق أرباحاً مريحة بلغت 33,2 مليون دينار قبل الضريبة مع نسبة نمو بلغت 65.4 % مع استمرار البنك في سياسة تخفيض المصاريف؛ حيث انخفضت المصروفات الأخرى بنسبة 15.5 %، وذلك في ترجمة لاستراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق. كما سجل البنك ارتفاعاً في إجمالي موجوداته بنسبة 2 % لتصل الى 2,783 مليار دينار، مع انخفاض ملموس في نسبة الديون المتعثرة (بعد طرح الفوائد المعلقة) حتى وصلت إلى 5.86 %، علماً أن نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة بلغت 72 %.

وأشار المعشر إلى أن هذه النتائج تحققت نتيجةً لاتخاذ البنك في العام 2018 العديد من الخطوات وإطلاقه المبادرات الاستراتيجية النوعية والرامية لتعزيز إمكانياته لمواكبة التغييرات المتسارعة؛ حيث عزز البنك رؤيته الطموحة والمتجددة من خلال الاستمرار في تبني منظور “الازدهار المشترك” الذي يعد امتداداً طبيعياً للنهج المؤسسي للبنك والذي يعتمد على الاستثمار في المجتمعات المحلية كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني. إضافةً الى جهودنا لتطوير ثقافتنا المؤسسية Corporate Culture والتي تنطلق من رؤية ورسالة البنك في خلق بيئة للإبداع والابتكار تحكمها أسس التعاون والانسجام وفريق العمل الواحد.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني، محمد موسى داود “إن البنك واصل خلال العام 2018 إثبات قدرته ومرونته في احتواء التحديات على المستوى المحلي وتخطيها، وتمكن من بلوغ العديد من أهدافه المندرجة في إطار برنامج التحول الاستراتيجي وتحت مظلة الركائز الثلاث لاستراتيجية البنك، والمتمثلة بالاهتمام بالعملاء على نحو أكبر وأكثر تخصصاً مع نهج “رحلة العملاء Customer Journey”، ورفع الكفاءة التشغيلية بشقيها الفني والتوظيفي، فضلاً عن تعزيز الإبداع والتطوير”.

وفي إطار حرص البنك على تطوير ورفع كفاءة خدماته المالية، تم إطلاق خدمة الحسابات (Digital Onboarding)، والتي تقدم للعملاء إمكانية فتح حساب مبدئي لدى البنك من خلال موقع البنك الإلكتروني أو مركز الاتصال المباشر بدون الحاجة الى زيارة الفرع.

كما تم تطبيق نظام التتبع “Customer World Tracker” لضمان وصول الخدمة المطلوبة من قبل العميل بكفاءة عالية وبأقل وقت ممكن، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى خدمة العميل، وقد تم تطبيق نظام قياس مدى تجربة العميل “CX Index”، الأمر الذي أسهم في تطوير خطط كفؤة لرفع مستوى خدمة العملاء. وفي خطوة رائدة على مستوى القطاع المصرفي، تم إطلاق برنامج “Ahli777” لتمكين ودعم طلاب الجامعات الأردنية؛ حيث تنافس ما يزيد على 2000 طالب وطالبة فيما بينهم للحصول على وظائف بدوام جزئي في البنك، وقد تم تدريبهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل في دوائر البنك المختلفة.