الأهلي يوقف انتصارات الصريح ويفرض عليه التعادل بدوري المحترفين (صور)

عاطف البزور

عمان- حقق فريق الاهلي النقطة الثالثة له من بوابة الصريح عندما اسقطه بفخ التعادل 2/2 في المباراة التي لعبت ضمن الاسبوع السابع من دوري المحترفين على ارضية ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وبهذا التعادل اوقف الاهلي مسلسل انتصارات الصريح ليرفع رصيده الى النقطة الثالثة في المركز الحادي عشر وقبل الاخير بينما رفع الصريح رصيده الى 13 بالمركز الثاني مؤقتا.

الصريح 2 الاهلي 2

كان الصريح الطرف الأفضل والاكثر سيطرة مع بداية المباراة حيث شكل لاعبوه الخطورة على المرمى الاهلاوي احمد الصغير من خلال تحركات صدام الشهابات ومعاذ العجلوني ومجدي العطار ويوسف ذودان واوليفير ومحمد العكش حيث واجه مجدي العطار المرمى وسدد كرة تالق الحارس الصغير بردها فيما مرت كرة العكش جوار القائم ليتغيب بعد ذلك الخطورة على المرميين لفترات طويلة خاصة وان الاهلي انكمش داخل ملعبه واكتفى بالدور الدفاعي ومحاولت الاعتماد على الهجمات المرتدة التي لم يحسن احمد ياسين وزكريا الخب وامير باج ومراد باكيوف استثمارها.

مع مرور الوقت عاد الصريح لانطلاقاته الهجومية وسيطر على مجريات اللعب ليسدد يوسف ذوان كرة قوية تصدى لها الحارس الصغير وخلافا للمجريات وبينما كان الصريح يبحث عن افتتاح التسجيل كان الاهلي يرتد بهجمة سريعة وصلت الكرة خلالها ليزن غرابلة الذي لعبها عرضية امام المرمى قابلها احمد ياسين براسه على يسار الحارس هدفا اهلاويا جاء بعكس الاتجاه د25 خلنا معه ان رد الصريح سيكون سريعا لكن الفريق بقي يعيش وقع الصدمه فتراجع اداء الفريق وخطورته على مرمى الاهلي ليمر

الوقت على الفريقين دون احداث خطورة كبيرة على المرميين مع انحسار الالعاب في وسط الميدان وتكرار انقطاع الكرة من الجانبين وكثرة الاخطاء التكتيكية لينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف دون مقابل.

بدأ الصريح الشوط الثاني بقوة فمرت راسية العكش جوار المرمى وسدد العجلوني نحو المرمى لترتد من الدفاع حيث كادت ان تغالط الحارس لكن الصغير امسكها في الوقت المناسب

في الجانب الأخر كانت هجمات الاهلي المرتدة تشكل خطورة واضحة على مرمى خالد العثامنة الذي تصدى لتسديدة مراد باكيوف لياتي رد الصريح قاسيا عندما حصل الفريق كرة ثابتة على مشارف المنطقة نفذها محمد الشقران بقوة على يسار الحارس هدف التعادل د54 وكاد البديل ايمانويل ان يضع الصريح بالمقدمة لكن الحارس الصغير تالق في التصدي للكرة وواصل الصغير حضوره وابعد كرة العكش لترتد امام ايمانول الذي اعادها بعيدا عن المرمى ليواصل الصريح إيقاعه الهجومي الهادر وسط ارتباك في دفاعات الاهلي لينوب وليد زياد عن مهاجمي الصريح ويسجل هدف عكسي فب مرماه عندما حاول ابعاد كرة الشقران العرضية لكن كرته العكسية ذهبت بالاتجاه الخاطئ نحو شباك مرماه هدف التقدم للصريح د65 لكن الاهلي لم يستسلم وتقدم للهجوم ليتمكن مراد باكيوف من ادراك التعاد د72 عندما استغل كرة امير باج داخل المنطقة وسددها بالشباك.

في الدقائق لأخيرة اندفع الصريح وبدأ في محاولات تهديد مرمى الصغير لكن التراجع الدفاعي للاعبي الاهلي حال دون تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الصغير وليتواصل التعادل حتى نهاية المباراة وليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

المباراة في سطور

النتيجة : الصريح 2 الاهلي 2

الاهداف : سجل للصريح محمد الشقران د54 ووليد زياد”هدف بنيران صديقة د65 وسجل للاهلي احمد ياسين د25 ومراد باكيوف د72

الملعب : ستاد الملك عبدالله الثاني

الحكام : ادار اللقاء اسامة حسن للساحة وعاونه حمزة ابوعبيد وادهم العطاري للخطوط

العقوبات : انذار زكريا الخب من الاهلي

مثل الصريح: خالد العثامنة،هيثم البطة،سليمان الخطيب،محمد الشقران،علاء حريما،معاذ العجلوني(رضوان الشطناوي)،صدام الشهابات،مجدي العطار(عبدالرؤوف الروابدة)،يوسف ذودان،اوليفيرا(ايمانويل)،محمد العكش

مثل الاهلي :أحمد الصغير،ميلان،محمد دهشان، أحمد ياسين،امير باج، يزن الغرابلة،وليد زياد، ماهر مروان،زكريا الخب(بلال قويدر)، خالد الردايدة،مراد باكيوف