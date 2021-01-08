الأوبئة: التشكيك بالمطاعيم كان ما قبل ظهور الكورونا

عمان- الغد- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور اسامة أبو عطا، إن التشكيك بالمطاعيم كان ما قبل ظهور الكورونا، وهنالك العديد من الاشاعات حول لقاح الانفلونزا وغيرها من الفيروسات.

وأوضح أبو عطا، في حديث له عبر التلفزيون الأردني، أن العديد من لقاحات كورونا ومن مختلف الشركات ستصل الاردن قريبا ، وأولها لقاح فايزر.

وأضاف أن مطعوم فايزر هو بمثابة انجاز علمي غير مسبوق في مكافحة وباء كورونا، وتصل فعاليته الى 95%.

وبين أن مصاب كورونا، من الصعب تعرضه للاصابة مرة اخرى بالفيروس، داعيا الى تاخير أولوية اعطائهم اللقاح.

ولفت الى أن الاطفال لن يتم اعطائهم لقاح كورونا، كونه لم تجر اي تجارب علمية حول اعطائهم اللقاح، مرجحا اعطائهم المطعوم في المستقبل.