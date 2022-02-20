الأوبئة: الوضع الوبائي سيكون آمنا في رمضان

قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن 95% من إصابات كورونا في الأردن اليوم هي للمتحور أوميكرون، داعيا إلى أخذ الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا.

وقال حجاوي: “نأمل من خلال عدد الإصابات الكبير التي سُجلت خلال الموجة الرابعة الحالية ومع مستوى التطعيم الموجود، أن تكون قد تشكلت مناعة مجتمعية، بحيث لو حصلت موجة خامسة في العالم لن يكون لها أي تأثير أو إجراءات تذكر في الأردن”.

وأضاف: “متفائلون بشهر حزيران/ يونيو المقبل، وأنه بالإمكان التعايش مع الجائحة بظروف أفضل على الأردن؛ لأننا دخلنا موجتين كبار (دلتا وأوميكرون) في وقت قصير، ونأمل أن يتم الانتهاء منهما قبل بداية شهر رمضان المبارك”.

وبين حجاوي أن الأردن تجاوز ذروة الموجة الرابعة بتاريخ 10 / 2 / 2022، مرجحا أن تنخفض أعداد الإصابات لتصل بحدود 2000 إصابة يومياً، وبالتالي يكون الوضع الوبائي في الأردن آمنا قبل شهر رمضان المبارك.

وقال إنه تم تسجيل وفاة واحدة للفئة العمرية 35 – 39 عاماً يوم أمس السبت، وهناك 4 وفيات للفئة العمرية 40 – 45 عاماً لأشخاص غير مطعمين، و16 وفاة لمن هم فوق 60 عاماً لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة وغير مطعمين بالجرعة الثالثة المعززة. (هلا أخبار)