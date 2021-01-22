“الأوبئة”: تطعيم الفرد يحمي 3-5 آخرين

عمان الغد- قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور فراس الهواري إن ما وصلنا إليه انجاز يستدعي ان نحافظ عليه.

واضاف الهواري عبر برنامج ستون الدقيقة الذي يعرض على التلفزيون الأردني، الجمعة، أن الشخص الواحد يتسبب بالعدوى لـ3-5 أشخاص، وتطعيم شخص واحد يعني حماية هذه الأعداد، مؤكدا على أنه سيقطع سلسلة الانتقال من شخص إلى آخر.

وبين اننا ” مقبلون على فتح قطاعات ولابد أن يرافقها إيصال المطاعيم لأكبر عدد من الناس”.

وأشار الهواري في حديثه، إلى أن قواعد السلامة والالتزام بالإجراءات لابد أن لا نتخلى عنها حيث ستستمر معنا حتى الخريف القادم.

وحول الاقبال على التطعيم، قال إن وزارة الصحة أعلنت أنها قادرة على تطعيم 6 آلاف يومياً ولكن اليوم نرى أن 60% من هذه الأعداد تتم.

بين الهواري إن تكلفة اللقاح حسب الأسعار العالمية تتراوح بين 4-30 دولار حسب نوع المطعوم يضاف لها كلف التخزين وشروط التعامل مع اللقاحات خاصة مع فايزر.

وأكد الهواري ضرورة أن لا يطمئن الشخص بعد تلقي الجرعة الأولى فقط من اللقاح، مبيناً أنه لابد من جرعة ثانية بعد 21 يوماً.