“الأوبئة” تقرر إخضاع كل من يعاني من التهاب تنفسي لفحص كورونا

محمود الطراونة

عمان – أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن اللجنة أجرت تعديلات على البروتوكول الاكلينيكي (السريري) العلاجي، للتعامل مع حالات فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأشار عبيدات في تصريحات لـ “الغد” اليوم الاثنين، إلى أن اللجنة صادقت على التعديلات الجديدة لرفعها إلى الجهات المختصة وبدء العمل بها وتعميمها على جميع الجهات الصحية في المملكة.

وأوضح عبيدات ان من بين التعديلات إعادة تعريف الحالة المشتبهة بحيث أصبحت “كل حالة تعاني من التهابات حادة بالجهاز التنفسي العلوي أو السفلي، حتى يتسنى فحص كل حالة”.

وفيما يتعلق بالبروتوكولات العلاجية، أشار عبيدات إلى دور القطاعات الصحية الأخرى وتوضيح دورها للتعامل مع الحالات المشتبهة وكذلك علاج المرض، اذ تقضي التعديلات بإجراءات جديدة من حيث “إعطاء المميعات أو المضادات الحيوية أو البلازما، وإمكانية إعطاء بعض العلاجات من خلال الدراسات الدوائية”.

وكانت اللجنة اقرت في بداية الازمة مع كورونا برتوكولات التعامل مع الفيروس المستجد، مشددة على ضرورة التقيد التام بإجراءات ضبط العدوى الخاصة بالمرض من كافة الكوادر الصحية التي تتعامل مع المريض، وتخصيص كادر طبي خاص للتعامل مع الحالات، وعمل نصائح إرشادية للمواطنين المتوجهين للمناطق الموبوءة والعائدين منها.

وشددت على ضرورة إبلاغ منظمة الصحة العالمية فورا عن الحالات المؤكدة واستمرار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بخصوص المرض والتحديثات المتعلقة به.