“الأوبئة” توصي برفع العزل عن 6 مناطق في إربد بعد 26 يوما من العزل

أحمد التميمي

إربد – أوصت لجنة الأوبئة في إربد برع إجراءات العزل عن 6 مناطق في اربد وهي (جحفية، حبكا، ايدون، الصريح، أيدون وسوم) بعد عزل دام أكثر من 26 يوما.

وحسب رئيس قسم الرصد الوبائي ورقابة الأمراض في مديرية صحة اربد الدكتور علي الزيتاوي.

وقال الزيتاوي لـ “الغد” أن اللجنة أوصت لرئيس اللجنة التنفيذية لملف كورونا في اربد، محافظ اربد برفع إجراءات العزل عن تلك المناطق والذي بدوره سيقوم برفعها إلى مركز الأمن وإدارة الأزمات لاتخاذ القرار.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي أنهت فعليا عملها في تلك المناطق، لافتا إلى انه تم جمع المئات من العينات خلال الفترة الماضية من تلك المناطق وكانت النتائج سلبية.

وقال الزيتاوي أن نتائج أكثر من 100 عينه تم جمعها اليوم كانت سلبية، حيث تم جمع عينات عشوائية للعد من الكوادر الأمنية ومخالطي مصابين في اربد والرمثا.

وأكد انه محافظة اربد لم تسجل أي إصابات جديدة هذا اليوم بفيروس كورونا، مؤكدا أن فرق الاستقصاء الوبائي ما زالت في الميدان لجمع العينات العشوائية من جميع المناطق.

وأضاف الزيتاوي أن الوضع في اربد مطمئن بالرغم من ظهور إصابتين في الأيام الماضية وكانت تلك الحالات من خارج المحافظة، مؤكدا أن فرق الاستقصاء الوبائي تمكنت خلال الفترة الماضية من السيطرة على الوباء بعد تسجيل إصابات جديدة.

وطالب العديد من المواطنين في المناطق المعزولة بفك إجراءات العزل التي تفرضها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية حتى يتمكنوا من الذهاب إلى مدينة اربد لشراء احتياجاتهم وصرف رواتبهم بعد السيطرة على عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

ويفرض الجيش والأجهزة الأمنية إجراءات مشددة على مداخل تلك البلدات ويمنع الدخول والخروج إليها إلا بتصاريح رسمية.

Ahmad.altamimi@alghad.jo