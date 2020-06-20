محمود الطراونة

عمان – كشفت مصادر مطلعة لـ “الغد” ان توصية للجنة الاوبئة صدرت أول من أمس، بعدم اجراء اي انتخابات حتى منتصف ايلول (سبتمبر) المقبل، لافتة الى ان الاستمرار بالتشدد في تطبيق قرار عدم التجمع وتحت اي ظرف ومراعاة شروط التباعد واجراءات ضبط العدوى في جائحة كورونا.

واشارت الى ان لجنة الاوبئة اجتمعت برئاسة وزير الصحة سعد جابر وناقشت امكانية اجراء انتخابات نقابة الاطباء التي باشرت لجنة مصغرة باعمالها تحت شروط صحية حيث صدرت التوصية بعدم اجراء اية انتخابات خلال الفترة المقبلة مع ضرورة المحافظة على الوضع الوبائي ضمن حدوده الحالية.

وقالت ان الدولة ما تزال تشدد على التجمعات وصالات الافراح والانتخابات واية تجمعات من شأنها نقل العدوى، دون اي تراخ وان اي انتخابات للجان او نقابات او برلمان لن يتم قبل مرور شهرين من الان.

من جانب آخر، توقعت المصادر ان يصار الى الموافقة على فتح المدارس امام الطلبة في السنة الدراسية القادمة التي تبدأ في نهاية ايلول (سبتمبر) وبداية تشرين الثاني (اكتوبر) المقبل، امام الطلبة، حيث ستستثمر الجهات المختصة الوقت خلال الشهرين المقبلين من عطلة المدارس والموافقة على ان يكون الفصل الصيفي في الجامعات عن بعد، في تكثيف تنفيذ المزيد من الاجراءات الصحية دون اللجوء الى اعادة الاغلاقات والحفاظ على الواقع الوبائي عند حدوده الحالية.