“الأوبئة”: قد لا تكون عودة الطلبة للمدارس في 20 شباط الموعد الأنسب

عمان-الغد- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة سعيد جرادات، الجمعة، إن العودة للمدارس مطلب للجميع، لكن قرار تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للمدارس إلى 20 شباط/فبراير، جاء لإعطاء متحور أوميكرون فرصة ليسود في الأردن.

وذكر جرادات، لـقناة المملكة، أن انحدار موجة انتشار كورونا يحتاج إلى 4 أو 5 أسابيع، وبالتالي “قد لا يكون موعد عودة طلبة المدارس في 20 من الشهر الحالي هو الموعد الأنسب للتجمعات الطلابية في المدارس … ومع عودة طلبة المدارس … نسبة إصابة الطلبة بالفئة العمرية ستزيد أكثر”.

وقال جرادات: “هناك خطط أخرى فيما إذا استمرت الموجة بأوجها في هذه الصورة مع قرب عودة المدارس”، ورأى أن الزيادة في الأعداد تعنى زيادة في دخول المستشفيات، وهناك 300 مريض في العناية الحثيثة في المستشفيات.

وتحدث جرادات عن “تقييم للوضع بشكل عام”، وعبر عن تمنيه لعودة آمنة لطلبة المدارس”.

وقررت الحكومة الشهر الماضي، تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكوميّة والخاصّة من صفّ الروضة وحتى الصفّ الحادي عشر إلى 20 شباط/فبراير المقبل، وذلك للبرنامج الوطني.

وقالت الحكومة إنّ قرار تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني يأتي بهدف الحفاظ على صحة الطلبة والكوادر التعليميّة والمساهمة في كسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا.

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الحالي 112 ألف إصابة، مع انتهائه الجمعة، في الوقت الذي يمر به الأردن بموجة رابعة من انتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي الذي يبدأ السبت وينتهي الجمعة 112412 إصابة، بزيادة نحو 90% عن الأسبوع الوبائي السابق.