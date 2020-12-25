مستشار الأوبئة للأردنيين: لا تقلقوا من سلالات كورونا فالكمامة تحمي منها

دعا مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور عادل البلبيسي الأردنيين عدم القلق من سلالات فيروس كورونا، فالكمامة تحمي منها كافة.

أضاف خلال استضافته في برنامج يسعد صباحك أن الملاحظ وجود سرعة بانتشار فيروس كورونا المتحور، ولكن لا يوجد شدة في المرض أكثر أو زيادة في الوفيات، وتشير الدلائل لقدرة اللقاحات على التأثير على اللقاح الجديد وهو ما يحتاج لمدة أسبوع مشيرا إلى أن فيروسات الـ(RNA) تحدث فيها طفرات مستمرة، مبينا أنه طرأ على فيروس كورونا أكثر من 3 آلاف طفرة حتى الآن.

وقال البلبيسي إن الطفرات الكبيرة بالفيروس ينتج عنها عائلة جديدة، موضحا أنه وحتى عام 1960 كان معروفا 4 أنواع من الفيروس، وفي عام 2003 طرأت طفرة كبيرة على الفيروس فظهرت عائلة السارس، وفي عام 2012 عرف العالم عائلة جديدة للفيروس، وآخرها العائلة السابعة المعروفة بكوفيد-19.

وبين أن السلالة الجديدة ليست عائلة جديدة للفيروس، ولكنها اول طفرة تأخذ 17 مكانا في التسلسل الجيني، مضيفا أن ما ميّز الطفرة هو أنها طرأت على المكان الذي يلتصق فيه الفيروس بالخلية.

وأوضح أن المعروف عن السلالة الجديدة حتى الآن انها أسرع انتشارا من الفيروس العادي، وبنسبة تصل إلى 70% وفق ما رُصد في بريطانيا.

وطمأن البلبيسي أنه لم يُلحظ أن السلالة الجديدة زادت من شدة المرض أو الوفيات، مضيفا أن لقاحات كورونا تؤثر عليها، وذلك في إشارة إلى فعاليتها ضد السلالة الجديدة.

وأكد ضرورة الاستمرار بالالتزام في التعليمات حتى وسط انخفاض الاصابات بفيروس كورونا.

وقال البلبيسي إن العالم حالياً يسجل كل يومين مليون حالة كورونا، بينما قضينا 3 أشهر لتحقيق المليون الأول من الاصابات بفيروس كورونا في العالم.

وأشار إلى أن الأردن بلغ ذروة موجة كورونا في الأسبوع الوبائي السادس والأربعين، أي منذ 14/11 وحتى 20/11 الماضي والتي سجل خلالها 37 ألف اصابة ومن ثم بدأ بالانخفاض.

وبين أن الانخفاضات بالمنحنى الوبائي بدأت تنخفض ونحن لن نصل للصفر، ولكن الوصول لاصابات 100 أو 200 حالة كورونا يوميا سيكون هناك تسطيح للمنحنى الوبائي.

ولفت إلى أن الانخفاض بالاصابات يتم بجهود وزارة الصحة والمواطن الأردني.