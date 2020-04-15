الأوبئة: 6 عينات سلبية لمخالطين لسائق الشاحنة في اربد

اربد- قال عضو اللجنة الوطنية للاوبئة، مسؤول ملف كورونا في الشمال ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية ادارة الازمة في محافظة اربد الدكتور وائل الهياجنة، ان نتائج ست عينات من اصل تسع عينات اخذت لمخالطي سائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا في اربد جاءت سلبية.

وكان الهياجنة اعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ثبوت اصابة ثلاثة اشخاص مخالطين للسائق الذي قدم من خارج الاردن الخميس الماضي.

واشار الى ان فرق الاستقصاء الوبائي تقوم بجمع عينات من كل شخص مخالط للسائق او تعامل معه باي شكل من الاشكال، مبينا انها تمكنت حتى ظهر اليوم الاربعاء من جمع اكثر من 40 عينة لمخالطين للسائق.

وكشف الهياجنة عن خطة للجنة التنفيذية لادارة الازمة في اربد برئاسة المحافظ رضوان العتوم بحصر السائقين القادمين الى المحافظة من خارج الاردن خلال الايام الماضية لاجراء الفحوصات المخبرية لهم.

ولفت الهياجنة الى ان اكثر من 25 فريق استقصاء وبائي جمعت 350 عينة عشوائية من مختلف الوية محافظة اربد التسعة خلال الــ 24 ساعة الماضية تخضع جميعها للفحص المخبري للتاكد من نتائجها.-(بترا)