الأوراق المالية تنشر مشروع أسس استخدام نظام الإفصاح “إكس بي آر إل”

عمان- أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأحد، عن الانتهاء من إعداد مشروع أسس لتنظيم التبادل والإفصاح الإلكتروني باللغة العالمية المعروفة (إكس بي آر إل XBRL).

ونشرت الهيئة المشروع على موقعها الإلكتروني بهدف تلقي الآراء والملاحظات والمقترحات بشأنه من الجهات والأطراف المعنية باستخدام النظام.

وجاء استخدام النظام لمواكبة ما هو معتمد في معظم الهيئات التنظيمية الدولية ووفقاً للمعايير وللممارسات العالمية الفضلى المتبعة في عمليات الإفصاح والشفافية من أجل تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومات الضرورية قبيل اتخاذ القرار الاستثماري، وسيصبح النظام الوسيلة الوحيدة المعتمدة للتراسل مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها في عمليات الإفصاح.

وألزم مشروع الأسس الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة (إكس بي آر إل XBRL) في تعاملاتها مع الهيئة وعند تزويدها بالافصاحات المالية وغير المالية ووفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية، خاصة وأن تبادل المعلومات والمراسلات بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لن يتم إلا بشكل إلكتروني من خلال النظام.

وتتضمن الجهات المعنية باستخدام النظام والتي حددها مشروع الأسس، الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات الخدمات المالية، وصناديق الاستثمار المشترك، والشركات ذات الغرض الخاص، والجهات الحكومية المصدرة للأوراق المالية، والجهات المصدرة للأوراق المالية الاخرى، ومكاتب التدقيق ومدققي الحسابات، وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، وأي جهات أخرى قد ترى الهيئة ضرورة لوصلها على النظام. كما حدد مشروع الأسس كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال النظام وتوزيعها على كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث قامت الهيئة بعقد سلسلة من الجلسات والورش التدريبية على طرق استخدام النظام وتشغيله، وستقوم عند إطلاق النظام بشكل فعلي بتوفير أدلة ارشادية لاستخدام النظام باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت الهيئة، أن تطبيق النظام سيضمن دقة وسرعة المعلومات والتقارير المفصح عنها ما يسهم بتعزيز قدرات الهيئة في تنظيم ومراقبة عملية الإفصاح بما يساعد على حماية السوق والمستثمرين من المخاطر المحتملة، وعلى زيادة فرص تحسين الثقة في بيئة الاستثمار بالأوراق المالية لاسيما في ضوء تطبيق تعليمات حوكمة الشركات، وبما يدفع نحو الاستمرار في رفع تصنيف الأردن في تقارير الأعمال الدولية.

ودعت الهيئة كافة الجهات والأطراف المعنية والمتعاملين والمستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على مشروع الأسس وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حوله خلال أسبوعين من تاريخ نشره على موقع الهيئة الإلكتروني، لدراستها وأخذ المناسب منها قبل اعتماد الأسس بصورتها النهائية.

وبينت الهيئة انه يمكن الاطلاع على مشروع الأسس عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة التشريعات ومنها إلى الأسس، أو استخدام الرابط التالي: مشروع أسس استخدام نظام الإفصاح الإلكتروني “XBRL “، كما يمكن إرسال الآراء والملاحظات إلى البريد الإلكتروني Karasneh@jsc.gov.jo.

بترا