“الأوراق المالية” توافق على تسجيل أسناد قرض للرهن العقاري

عمان – أعلن عبدالرزاق طبيشات مدير عام الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وافق على تسجيل أسناد قرض الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري بقراره رقم (291/2019) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/2019 والبالغة عددها (100,000) مائة ألف سند بقيمة إسمية (1,000) ألف دينار أردني للسند الواحد وبقيمة إجمالية (100,000,000) مائة مليون دينار أردني , بإصدار واحد أو أكثر لآجال حدها الأقصى (15) سنة و ذلك عن طريق العرض غير العام لعدد من الأشخاص لا يتجاوز عددهم (30) شخص.