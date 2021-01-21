“الأوروبي لإعادة الإعمار”والمملكة المتحدة يدعمان معالجة مياه الصرف الصحي في الأردن

عمان- الغد- أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة اليوم عملية بناء خط أنابيب لمياه الصرف الصحي من شأنه أن يخفف الضغط عن العاصمة الأردنية عمان ويُنتج مياهاً للاستخدام في الري.

وسيربط خط الأنابيب محطة عين غزال الحالية في العاصمة بمحطة السمرا للصرف الصحي في شمال الأردن، بما يخدم سكان مدينتي عمان والزرقاء. كما سيقلل الخط من فيضان مياه الصرف الصحي غير المعالجة، ويخفف من مخاطر التلوث البيئي وتلوث المياه السطحية في المنطقة المحيطة بمحطة المعالجة في عين غزال.

ويتم تمويل المشروع من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 22.5 مليون يورو لسلطة المياه الأردنية مدعوم بمِنَح تبلغ 14 مليون جنيه إسترليني من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و4.6 مليون يورو من صندوق المساهمين الخاص التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و2 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، ليصل المبلغ الإجمالي للحزمة إلى 45 مليون يورو.

وهذا الاستثمار هو جزء من استجابة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لأزمة اللاجئين ويهدف إلى تحديث نظام الصرف الصحي في الأردن وزيادة قدرته على الصمود. ويستضيف الأردن أكثر من 1.4 مليون لاجئ من سوريا يستخدمون مباشرة الخدمات البلدية، بما في ذلك إمدادات المياه والصرف الصحي.

ويعاني الأردن من شح المياه، وهناك حاجة ماسة للاستثمار بشكل مستدام في معالجة مياه الصرف الصحي. وقد عالج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هذه المشكلة سابقاً بالاستثمارات في البنية التحتية للمياه في البلاد، بما في ذلك خط أنابيب مياه الصرف الصحي شرق الزرقاء وشبكة مياه الصرف الصحي في غرب إربد.

وحضر حفل تدشين خط الأنابيب في محطة عين غزال كل من فيليب تير وورت، الرئيس الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشرق المتوسط​​، والسفيرة البريطانية في الأردن بريجيت بريند، ووزير المياه والري الأردني معتصم سعيدان.

وقال السيد تير وورت: “ستساعد هذه الشراكة مع سلطة المياه الأردنية، بدعم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر ومكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، في تطوير قطاع البلديات في الأردن وتحسين جودة البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي بما يسهم في تقديم خدمات أفضل”.

ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.4 مليار يورو لتمويل 54 مشروعاً في المملكة.