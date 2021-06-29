“الأوروبي لإعادة الإعمار”: نمو الاقتصاد الأردني لن يتجاوز 1.5%

عمان-الغد- توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الذي نشر اليوم، أن يتعافى الاقتصاد الأردني ولكنه سيسجل نمواً اقتصادياً لا يتجاوز نسبة 1.5% في عام 2021. وأشار خبراء البنك إلى أن ذلك نتيجة الآثار المستمرة للوباء، والتعافي الخجول لقطاع السياحة، والتشديد المالي لكبح الدين العام المتزايد للبلاد.

وفي عام 2020، انكمش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ 30 عاماً، حيث تقلص بنسبة 1.6 بالمائة، بحسب تقديرات الحكومة الأردنية. وبينما كان القطاعان المالي والزراعي هما المحركان الرئيسيان للنمو، تراجع قطاع السياحة الذي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة، بنسبة 76 بالمائة خلال العام.

ومن المتوقع ألا يتجاوز النمو حاجز الـ 1.5 بالمائة في عام 2021 بسبب الآثار المستمرة للجائحة، وضعف تعافي قطاع السياحة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية مشددة تهدف إلى وقف الارتفاع المستمر في الدين العام للبلاد

وبالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو إلى 2.2 بالمائة مع شروع الأردن في تنفيذ الإصلاحات واستئناف السياحة العالمية. أما المخاطر الرئيسية فتشمل تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وانتعاش أدنى من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.

وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي ​​إلى 3.5 بالمائة في عام 2021.

وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة.