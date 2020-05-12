الأوقاف: إنطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم “رتل”

عمان- إنطلقت في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الجولة النهائية لتصفيات مسابقة القرآن الكريم”رتل” التي تقام عبر الشبكة العنكبوتية “الانترنت” والتي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك. وقال مساعد الأمين العام للوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الإسلامي رئيس لجنة دور القرآن الكريم الشيخ إسماعيل فواز الخطبا إن المسابقة جاءت ضمن نشاطات وزارة الأوقاف النوعية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تمت بالتواصل عن بعد في ظل تداعيات أزمة (كورونا) وبناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة. وأضاف في تصريحات صحفية إن الجولة النهائية للمسابقة للمستويات الثلاث بدأت، حيث بلغ مجموع المشاركات عبر المنصة الإلكترونية (2547) مشاركة، وزعت على النحو الآتي:

الفئة الأولى / المستوى الأول الأعمار عشر سنوات فما دون (527)

الفئة الثانية/ المستوى الثاني 10 سنوات إلى 14 سنة (1230)

الفئة الثالثة / المستوى الثالث 14 سنة إلى 18 سنة (790).

وأشار إلى أنه تم إختيار الفيديوهات التي تصلح لدخول التصفية النهائية، واختيار الأسماء المرشحة ليتم التواصل مباشرة معها عن بعد بإستخدام خدمة الزوم، والاستماع إلى تلاوتهم، وتقييمها من قبل لجان التحكيم الثلاث، وهم من أصحاب خبرة والدراية في هذا المجال. ونوه الخطبا إلى أنه سيتم الإنتهاء من التقييم نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم سيتم الإعلان رسميا عن أسماء الفائزين في الأيام القادمة، والذين حصلوا على أعلى العلامات من قبل لجان التحكيم للمستويات الثلاث، حيث تم تخصيص خمس مراكز للفائزين بكل مستوى.

ويشار إلى أن وزارة الأوقاف دأبت في كل عام على تنظيم مسابقات لتلاوة وحفظ القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي للذكور والإناث إلا أنه ونظرا لتداعيات أزمة كورونا تم الاستعاضة عنها بمسابقة “رتل” على المستوى المحلي لهذا العام.