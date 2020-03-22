الأوقاف: ابتهالات دينية وأدعية عبر مكبرات الصوت بالمساجد اليوم

عمان – أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن بث الأدعية عقب صلاة المغرب اليوم الأحد، من خلال مكبرات الصوت بالمساجد، بعد رفع الأذان.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، إن ذكرى الإسراء والمعراج تأتي اليوم، والعالم يواجه فيروس كورونا المستجد، ويتوجب علينا الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بما يمكننا من تجاوز هذا الوباء العالمي.

ودعا الخلايلة المواطنين لاستغلال الوقت في الدعاء إلى الله تعالى بأن يرفع عنا وعن العالم هذا الوباء، ويجنبنا الأمراض والأوبئة، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه.

وأوضح أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل معاني كثيرة وعبرا ودروسا تستوجب علينا التفكر بها والاستفادة منها.

إلى ذلك، دعت وزارة الأوقاف المواطنين للتواصل معها في الحالات الطارئة المتعلقة بالوزارة، على مدار الساعة من خلال الاتصال على الخط الساخن المجاني080022370، وعلى الهواتف التالية: 5666141 06 / 0799039591/ 0780342900/ 0775675800.

وبينت أنها على استعداد لتقديم المساعدات الممكنة للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال صندوق الزكاة، ولجان الزكاة التابعة لها والمنتشرة بالمملكة.(بترا)