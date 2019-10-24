“الأوقاف”: استخدام الطاقة الشمسية وفرّ 2.4 مليونا من فاتورة كهرباء المساجد سنويا

عمان – الغد – قال وزير الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية الدكتور عبد الناصر ابو البصل ان الوزارة تواصل توفير دعمها اللازم لربط اكبر عدد من مساجد المملكة بنظام توليد الكهرباء بواسطة الالواح الشمسية بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة حيث تجاوز عدد المساجد المربوطة 1315 مسجد حتى بداية شهر ايلول الماضي.

واضاف في تصريحات صحفية ان الوزارة توفر دعمها الكامل ضمن خطة شاملة لشمول اكبر عدد من مساجد المملكة في نظام الطاقة الشمسية لما له من فوائد اقتصادية تعود على الحكومة والبلد بشكل عام بالفائدة حيث يقدر حجم التوفير 2 مليون و400 الف دينار سنويا ويزداد هذه الرقم كلما ازداد عدد المساجد المشمولة.

وبحسب البيانات الواردة للوزارة فان القدرة الاجمالية للمشروع تعادل 13138 كيلوواط في الذروة بمعدل وفر مالي 200 الف دينار شهري اي ما يعادل توفير 2 مليون و400 الف دينار سنويا حيث يتوقع ان ينضم 200 مسجد خلال العام المقبل يتم تمويلها عن طريق دعم الوزارة المالي للمشاريع و الدعم المقدم من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة اضافة الى تبرعات المصلين و رواد المساجد

واوضح الوزير انه يتم تمويل تركيب أنظمة الخلايا الشمسية للمساجد عبر لجان المساجد وتساهم الوزارة بنسبة 20 في المئة من القيمة. وكذلك من خلال الشراكة مع وزارة الطاقة والثرة المعدنية حيث تساهم وزارة الأوقاف و وزارة الطاقة بنسبة 50% وتتحمل لجنة المسجد 50 % من كلفة المشروع. وقد قامت مجالس اللامركزية في المحافظات بدعم عدد من المشاريع ضمن محافظاتهم.

وأشار الوزير إلى سعي الوزارة عبر خطتها لتشغيل جميع المساجد على الطاقة الشمسية حيث جرى وضع قائمة بأسماء المساجد التي تستهلك الطاقة التقليدية بشكل كبير ولديها فواتير كهرباء مرتفعة تمهيدا لتحفيزها للانضمام الى مشروع توفير الطاقة واستبدالها بالطاقة الشمسية.

ولفت الى ان عددا من مديريات الاوقاف المنتشرة في مختلف مناطق المملكة نجحت في تنفيذ المشروع والتي كان منها مديرية اوقاف اربد الاول التي استطاعت تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء لديها من 853 ألف عام 2015 إلى 335 ألف في العام 2018 رغم زيادة حجم استهلاك الكهرباء نتيجة الزيادة في عدد المساجد و زيادة عدد المكيفات فيها نظرا لتحول عدد كبير من المساجد التابعة لها الى نظام الطاقة الشمسية فيما استطاعت مديرية اوقاف العقبة تخفيض قيمة استهلاكها للكهرباء من 850 الف دينار في العام 2017 الى 565 الف دينار العام الماضي بعد طرح عطاء للطاقط الشمسية مؤكدا ان مواصلة تركيب هذا النظام وتعميمه على باقي المديريات بالشكل المخطط له سينعكس على باقي مديريات الأوقاف.

وختم الوزير حديثه بان الوزارة تسعى لتأمين الطاقة المتجددة في جميع مساجد المملكة من خلال محطات طاقة شمسية مركزية حيث ان هناك عددا من المساجد في المملكة اصبحت قيمة الفاتورة الشهرية فيها صفرا بسبب استخدامها الطاقة الشمسية، وان هذا الامر من شأنه الاسهام بخفض تكلفة ما تقدمه الحكومة من دعم للكهرباء.