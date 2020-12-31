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الأوقاف: الذهاب لصلاة الجمعة من الساعة 11:30 ولغاية 12:30 ظهرًا

منذ ساعة واحدة
مصلون يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد عمان- (أرشيفية)
مصلون يؤدون صلاة الجمعة في أحد مساجد عمان- (أرشيفية)

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عمان- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، والتي تبدأ من الساعة 11:30 ولغاية الساعة 12:30 ظهرا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم 19 بالصلاحيات الإجرائية بهذا الشأن، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الاقدام فقط.
وأكد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بالتعليمات والاجراءات الصحية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة خاصة للصلاة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.-(بترا)

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