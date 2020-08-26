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الأوقاف: صلاة الجمعة المقبلة في عمان والزرقاء بالبيوت

منذ ساعتين

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عمان – أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن تعليق الصلاة في المساجد طيلة فترة الحظر الشامل يوم الجمعة المقبلة، في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء.
وقال وزير الأوقاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار جاء في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظتين، ودعا المواطنين القاطنين في عمان والزرقاء للصلاة في بيوتهم خلال فترة الحظر.

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