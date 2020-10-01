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الأوقاف: المصلون والوزارة فريق واحد لحماية المساجد

منذ ساعتين

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عمان – الغد – أكدت وزارة الأوقاف أن أئمة ولجان المساجد هم المعنيون لمتابعة التزام المصلين بالضوابط الصحية، المطلوبة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى الأئمة واللجان، أوضحت الوزارة أن هناك فرق تفتيش من مديريات الأوقاف لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط الصحية بالمساجد، التي فتحت أبوابها لاستقبال المصلين اعتبارا من صلاة فجر اليوم الخميس، بعد إغلاق دام أسبوعين، ضمن إجراءات الحكومة لمنع انتشار كورونا.

إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة حسام الحياري لـ”الغد” إن “اهل المساجد والوزارة فريق واحد لحماية المساجد، لتكون مكانا للطمأنينة والسكينة، وذلك عبر الالتزام بالضوابط الصحية”، اللازمة لمنع نفشي العدوى.

وأضاف أن الوزارة والمصلين في صف واحد لحماية المساجد؛ حتى لا تكون أماكن لنقل العدوى ونشر الوباء، مؤكدا أن “الالتزام لم يعد خيارا بل ضرورة للحفاظ أنفسنا ومساجدنا وأحبائنا”.

ودعا الحياري ضرورة تحميل تطبيق “أمان” لما له من فائدة كبيرة في عمل فرق التقصي الوبائي، ويسهم في تحديد الحالات المخالطة بحال وجودها لا قدر الله.

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