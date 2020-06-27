الأوقاف: بدء التسجيل للمراكز الصيفية القرآنية عبر منصة رتل- رابط

عمان– أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن بدء التسجيل في المراكز الصيفية القرآنية اعتباراً من اليوم السبت ولغاية الخامس من تموز المقبل، عبر منصة رتل – http://rattel.jo/ وذلك للتعليم القرآني عن بُعد.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، في بيان صحفي، إنه سيتم عقد المركز القرآني حرصاً على استثمار أوقات فراغ أبنائنا بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع والفائدة، وذلك باستخدام أحد برامج المحادثة الفيديو، لضمان التباعد الجسدي، وانعقاده في بيئة آمنة للمشاركين، في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الخلايلة أن الوزارة قررت عقد المراكز القرآنية الصيفية هذا العام بتقنية الاتصال المرئي، وذلك ضمن برنامجها للتحول الرقمي الذي يوفر إمكانات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة، وزيادة كفاءة سير العمل والتقليل من الأخطاء.

ويتضمن المركز القرآني، الذي يبدأ بتاريخ 6 تموز المقبل، وينتهي بـ 6 آب، العديد من الموضوعات والمساقات، منها: قراءة القرآن الكريم وحفظه ودراسة عدد من الأحاديث النبوية الشريفة وأحكام فقه الطهارة والصلاة، وجانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب الثقافة الوطنية.

وتمنح الوزارة المشاركين شهادة في نهاية البرنامج الذي يستهدف الذكور والإناث من 6 إلى 18 عاماً، وتتيح المنصة عند التسجيل اختيار إحدى الفترتين الصباحية من 10- 12، والمسائية من 5 – 7؛ لاختيار الوقت المناسب للمشارك.

يشار إلى أن الوزارة خصصت 400 مركز قرآني في عدد من مناطق المملكة للطلبة من سن 14 عاماً فأكثر، مع الالتزام بالضوابط الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

بترا