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“الأوقاف” تؤكد الاستمرارية في إغلاق المساجد

منذ 17 دقيقة
مسجد الملك الحسين في منطقة دابوق-وكالات

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عمان -أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الاستمرارية في إغلاق المساجد في الوقت الراهن. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاوقاف حسام الحياري إن قرار إغلاق المساجد ما زال نافذا، ولم يصدر اي قرار مخالفا لذلك، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرار وعدم مخالفته. وأوضح أن قرار استمرارية إغلاق المساجد مرتبط بلجنة الأوبئة وما يصدر عنها من توصيات، إضافة إلى أن الصلوات الجهرية تقع ضمن فترة الحظر الممتدة من الساعة 6 مساء، ولغاية الساعة 10 صباحا.
وأكد الحياري أن وزارة الأوقاف تعي تماما وتدرك الأثر النفسي الذي خلفه قرار الاغلاق على على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، والذين يعمرون بيوت الله تعالى بالصلاة والذكر، داعيا الله تعالى أن يرفع البلاء عن وطنا وامتنا لتعود المساجد عامرة بروادها، وأن يتقبل الطاعات من الجميع.

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