الأوقاف تؤكد دور صندوق الزكاة بنشر التكافل الاجتماعي

استقبل وزير الأوقاف و الشؤون و المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في مكتبه ظهر اليوم سفير سلطة بروناي لدى المملكة مهادي ميادين بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور عبد الله العقيل.

واكد الخلايلة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ودعمها الكبير للدين الإسلامي و المسلمين .

و استعرض الخلايلة دور وزارة الأوقاف في رعاية المساجد و متابعتها والتي تهدف الى جعلها منارة للدين و نشر الفكر الإسلامي الصحيح مشيرا الى ان جميع المساجد في المملكة تشرف عليها الوزارة.

واكد على دور الوزارة بدعم ورعاية شؤون الدعوة و التوجيه الإسلامي على مستوى العالم في كثير من المجالات والتي منها عقد دورات شرح مضامين رسالة عمان التي يشارك فيها العديد من مختلف دور العالم العربي و الاسلامي وغيرها من الفعاليات التي ترعاها الوزارة والتي تهدف ايضا الى تعريف المسلمين باحكام دينهم.

وبين الخلايلة دور صندوق الزكاة في نشر التكافل الإجتماعي في المجتمع الاردني من خلال توزيع الزكاة على المحتاجين في مختلف مناطق المملكة.

وقال ان الوزارة تشرف على المساجد والوقف الإسلامي في القدس الشريف وذلك امتدادا للوصاية الهاشمية التي ترعى المقدسات الإسلامية و المسيحية في القدس الشريف وتقدم لها كل انواع الدعم لرعايتها و لحمايتها.

وقال ان الوزارة تحرص كل عام على توجيه دعوة لسلطنة بروناي الشقيقة لترسل و فودا للمشاركة في المسابقة الهاشمية الدولية و دورات شرح مضامين رسالة عمان والتي تقام كل عام في الاردن.

وختم الخلايلة بالتاكيد على مدى التقارب في الفكر الديني بين الاردن و بروناي من خلال التواصل مع الأئمة فيها وهو ما يعكس مدى اهتمام القيادتين في الشؤون الدينية في بلديهما.

الى ذلك ثمن سفير سلطنة بروناي مهادي ميادين عمق العلاقات بين البلدين مؤكدا ان سلطة بروناي تربطها علاقات متينة مع الاردن

وثمن مستوى الاهتمام والرعاية الذي يقدمه الاردن للطلبة الذين يدرسون في المملكة.

و اثنى على اهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية و المسيحية في القدس و دورها المهم في حماية و رعاية المقدسات من اي محاولات للتشويه او الاعتداء او تغيير الوضع التاريخي فيها.