الأوقاف تتبرع بـ 100 ألف دينار لوزارة الصحة

عمان- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تبرع الوزارة من خلال البرامج الوقفية بمبلغ 100 ألف دينار لدعم وزارة الصحة في مواجهة أزمة كورونا.

وقال الدكتور الخلايلة في تصريحات صحفية إن التبرع جاء من حساب برنامج الوقف الصحي، لافتا إلى أن هذا التبرع لا علاقة له بموازنة الوزارة، وإنما من عوائد الأملاك الوقفية. وأشار إلى دور وزارة الأوقاف في استدامة أعمال الخير والبر، وفي دعم الجهود الوطنية لاسيما في مثل هذه الظروف التي تعيشها المملكة، لافتا الى وجود خمسة برامج وقفية تنفق من خلالها عوائد الوقف وهي (المساجد، التعليم، الصحة، المحتاجين، العام)، حيث يتم تمويل هذه البرامج من العوائد الاستثمارية للعقارات الوقفية ووفق شروط الواقفين وأحكام الوقف الشرعية.- (بترا)