“الأوقاف” تجري قرعة الحج لمواليد 1950

عمان- الغد- أجرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الملك المؤسس عبد الله الأول في العبدلي، اليوم الإثنين، قرعة الحج لاستكمال نحو 200 تأشيرة حج لمن هم من مواليد 1950 والمسجلين ضمن التسجيل الأولي لاداء الفريضة لهذا العام.

وأقيمت القرعة بحضور مندوب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش.

وكان وزير الأوقاف أعلن في وقت سابق عن زيادة الكوتا المخصصة للأردن بواقع ألف شخص حيث تم حصر مواليد 1949 والبالغ عددهم 800 شخص من المسجلين بالتسجيل الأولى وتسليمهم تصاريح الحج، فيما تم اخصاع باقي التأشيرات للقرعة وحصرها بمواليد 1950.

يشار إلى أن الوزارة أنهت جميع تحضيراتها لموسم الحج الحالي 1440/2019.