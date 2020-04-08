“الأوقاف” تدرس إمكانية منع صلاة التراويح إذا استمرت أزمة “كورونا”

زايد الدخيل

عمان- أكدت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التزام الوزارة بحزمة الإجراءات الاحترازية، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، ومن بينها وقف الصلاة في جميع مساجد المملكة، مشيره إلى إمكانية منع صلاة التراويح خلال شهر رمضان، في حال استمرت أزمة كورونا.

وقالت المصادر إن فتح المساجد مرهون بتحسن الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وتوصيات لجنة الأوبئة بهذا الخصوص، وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بالفيروس.

وأوضحت المصادر، ان ملف صلاة التراويح مطروح في الوزارة، وانه حفاظا على سلامة المواطنين فإنها قد تضطر لاتخاذ هذا القرار مواصلة لمنع صلاة الجماعة استنادا إلى الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الفيروس ومنها حظر التجول بعد الساعة السادسة مساء.

وأعادت المصادر التأكيد بـ”ان الدين الإسلامي مثلما يأمرنا بالصلاة في المساجد والاعتكاف خلال شهر رمضان الكريم، يأمر ايضا بالأخذ بالأسباب، فالشرع لا يتصادم مع العلم”، مضيفة، “إذا كان العلم وأهل الطب يؤكدون أن التجمعات تؤدى إلى الإصابة بفيروس كورونا فلا بد من الأخذ بالأسباب ووقف أي تجمعات، إذ إن الحفاظ على النفس البشرية من مقاصد الشريعة”.

وأشارت المصادر إلى أن “كل ما تتخذه الوزارة من إجراءات سواء كانت بتعليق كافة الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان ومن بينها صلاة التراويح وموائد الرحمن وغيرها في حال صدرت قرارات بذلك، ستكون في اطار التدابير والإجراءات الوقائية المشروعة التي تنظمها قواعد فقهية مأخوذة من نصوص الشريعة”.