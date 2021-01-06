“الأوقاف” تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء

عمان- الغد- دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة الجمعة، تضرعا لله بسبب الانحباس المطري.

ودعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي ستقام في مساجد المملكة يوم الجمعة بعد خطبتي وصلاة الجمعة وذلك نظرا لانحباس الأمطار.

وحث الخلايلة المواطنين للاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه، وإصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف، مع مراعاه التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد، كما دعا المصلين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي.