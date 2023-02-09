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“الأوقاف” تدعو لإقامة صلاة الغائب على ضحايا الزلازل في سوريا وتركيا

5:59 م2023-02-09

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دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب، بعد صلاة الجمعة يوم غد، على أرواح الضحايا والشهداء الذين قضوا نحبهم جراء الزلازل المدمرة التي تعرضت لها مدن في الجمهوريتين العربية السورية وتركيا، وأودت بآلاف المواطنين في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في تعميم لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، على مدراء مديريات الأوقاف في المملكة.

5:59 م2023-02-09
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