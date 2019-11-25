“الأوقاف” تدعو لصلاة الاستسقاء الجمعة المقبل

عمان – دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاثنين، مديري مديريات الأوقاف بالمملكة إلى التعميم على الأئمة والخطباء لصلاة الاستسقاء عقب صلاة الجمعة المقبلة.

وقال الخلايلة في تعميم: حرصا من وزارة الأوقاف على إحياء سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء حال تأخر نزول الغيث، فقد تقرر إقامة الصلاة في جميع مساجد المملكة لهذا الأسبوع بعد صلاة الجمعة، وحث الناس من خلال الدروس والمواعظ قبل الصلاة على الإكثار من الاستغفار والصدقات والتوبة والصيام ورد المظالم وصلة الأرحام وغيرها من القيم النبيلة.-(بترا)