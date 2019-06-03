الأوقاف تعلن أماكن صلاة العيد

عمان- الغد- أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني عن الأماكن التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، وأسماء الأئمة والخطباء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إن مجموع المصليات التي ستقام بها صلاة العيد بلغت 543 مصلى بالإضافة إلى إقامة الصلاة في المساجد الجامعة التي تقام بها عادة خطبة وصلاة الجمعة.

وفيما يلي أسماء مصليات العيد وأسماء الخطباء:

بسم الله الرحمن الرحيم

الممــــــلكة الأردنــــــية الهاشمــــــية

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

مصليات عيد الفطر السعيد لعام 1440هـ / 2019م

الرقم اسم الخطيب المصلى المديرية

مصليات عيد الفطر السعيد لهذا العام 1440هـ / 2019م في مديريات أوقاف المملكة (محافظات الوسط )

1- ابراهيم الشيخ مسجد الحيت والساحة المجاورة عمان الاولى

2- ابراهيم العبادي ساحة مسجد رياض الصالحين عمان الاولى

3- احمد ابو الحسنى مصلى علي بن ابي طالب عمان الاولى

4- احمد الفرخ الساحة المقابله لمجد عمر الهملان عمان الاولى

5- د. احمد حسين حسان ساحة المأمونية عمان الاولى

6- احمد خالد محمود اللوزي ساحة مدرسة صلاح الدين عمان الاولى

7- احمد دواية الساحة المجاورة لشركة الكولا عمان الاولى

8- احمد سعيد بدويه مصلى مدرسة السنابل مسجد الفردوس عمان الاولى

9- احمد طه زقوت مصلى الاستقلال مول عمان الاولى

10- د. انور ابراهيم ابو دياك الساحة المقابله لمسجد الراشدين عمان الاولى

11- بشر حسين خنفر مصلى كلية الحسين عمان الاولى

12- بهجت ربحي احمد سلامة ساحة مدارس الوحدات عمان الاولى

13- حسن محمد ربابعة ساحة حديقة الشباب عمان الاولى

14- حسين محمد سويلم الساحة المجاورة لمسجد عباس شريدة عمان الاولى

15- خليل محمد عسر صالح مشيوط عمان الاولى

16- خيري الجنيدي ساحة مسجد نزال الكبير عمان الاولى

17- رامي صبحي محمود ابو حمدة مصلى القرية عمان الاولى

18- رائد حسين محمد حمدان ساحة مدرسة الوكالة عمان الاولى

19- د. زكريا مكاوي ساحة مدرسة ام سلمة عمان الاولى

20- د. زياد سليم العبادي الساحة المجاورة لمسجد عثمان بن عفان عمان الاولى

21- د. زيد ابراهيم زيد الكيلاني مجمع الجنوب عمان الاولى

22- سامي دغيش ساحة مدرسة الحسن البصري عمان الاولى

23- سعد حسونه ساحة مسجد الايتام عمان الاولى

24- سلطان حمد العبوس ساحة مدرسة صالحية العابد عمان الاولى

25- د. سيف الدين العبادي ساحة مدرسة البيضاء عمان الاولى

26- صالح الشطي ساحة مدرسة المساندة الحديثة عمان الاولى

27- ضيف الله الشوابكة ساحة شارع بارطو عمان الاولى

28- د. طارق عمرو مصلى الشهيد فوزي الهدبان عمان الاولى

29- طارق محمد كامل سالم دويك ساحة مسجد القلعة عمان الاولى

30- عادل شحده طيون الساحة المقابله لحديقة الاسكان عمان الاولى

31- عادل محمد نصر مصلى مدرسة البنات – ابو عليا عمان الاولى

32- عامر سلامة الدعجة مصلى رغدان السياحي عمان الاولى

33- عبد الرحمن جبريل ساحة ملعب الامانة عمان الاولى

34- عبد الكريم نمر اسليمية مسجد خليل الرحمن والساحة المجاورة عمان الاولى

35- عبد الله عبد الملك اليماني الرملة البضاء الساحة المجاورة عمان الاولى

36- عبد الناصر رزق الساحة المقابلة لمخابز جواد عمان الاولى

37- عصام بلعاوي الساحة المجاورة لمسجد الحسنين عمان الاولى

38- عصام موسى هادي مصلى مسجد العودة عمان الاولى

39- عقبة نظمي هلال ساحة مسجد الشافعي / حديقة اليوبيل – العابورة عمان الاولى

40- عمر حيدر حميده مسجد الحرمين والساحة المجاورة عمان الاولى

41- عمر عارف الزعبي الساحة المجاورة لمسجد الصحابة عمان الاولى

42- د. عمر عبد الكريم الزعبي ساحة مدرسة اليوبيل عمان الاولى

43- عمر محمد الطرابشة مصلى مدرسة الاردن عمان الاولى

44- عمر محمد سالم منصور ساحة ملعب النصر عمان الاولى

45- عمر محمود حمدو ساحة حدبقة عدن عمان الاولى

46- د. فراس القضاة الساحة المجاورة لتنمية المجتمع المحلي عمان الاولى

47- فيصل اسماعيل احمد الجيزاوي ساحة مدرسة اكادمية علماء المستقبل عمان الاولى

48- د. مجدي واصف العطار مصلى اشارة المصانع/مقابل البنك الاسلامي عمان الاولى

49- محمد حكمت الزعبي ساحة مدرسة نسيبة بنت كعب عمان الاولى

50- محمد خشان ساحة مدرسة ام سلمة عمان الاولى

51- محمد شاهر يامين ساحة مدرسة رابعة العدويه عمان الاولى

52- د. محمد صلاح رمان ساحة مدرسة خالد بن الوليد عمان الاولى

53- محمد طلب القيسي الساحة المجاورة لمسجد حذيفة بن اليمان عمان الاولى

54- د. محمد عايد الهدبان الساحة المجاورة لمسجد الحمصي عمان الاولى

55- محمد عبد الحي الهور مسجد عبد الله بن الزبير والساحة المجاورة عمان الاولى

56- محمد عدي اكرم محمد زيادة ساحة ملعب ابو جسار عمان الاولى

57- محمد عرفات الباز ساحة مدرسة احمد طوقان بالقرب من مسجد عمار بن ياسر عمان الاولى

58- د. محمد فاروق جزر ساحة مدرسة سمير الرفاعي / مسجد الضياء عمان الاولى

59- محمد فيصل القاسم ساحة قرقش عمان الاولى

60- محمد مصطفي الحاج عيد ساحة مسجد الخلفاء الراشدين عمان الاولى

61- محمد مفضي العبوس المصلى المقابل لمسجد علي بن ابي طالب عمان الاولى

62- محمد يعقوب هندي مصلى زهرة المدائن عمان الاولى

63- محمود حسني الخطيب مصلى مدرسة الانسي -القاضي الفاضل عمان الاولى

64- محمود عبد القادر محمد الخواجا مصلى المرحوم جميعان حمدان العبوس / بجانب مسجد عبد الله خلف عمان الاولى

65- د. محمود فتحي الزغايبه ساحة مدرسة التركيب عمان الاولى

66- محمود ياسين محادين ساحة مسجد الحاج خضر عطية عمان الاولى

67- مراد مهيار ساحة صالة الاوركيدا عمان الاولى

68- مرعي محمد الخلايله الساحة المجاورة لمسجد الرضوان عمان الاولى

69- معاذ احمد ابو الهيجاء ساحة مسجد محمد بن هملان عمان الاولى

70- د. معاوية خالد خريسات ساحة مدارس الكفاءة الدولية عمان الاولى

71- معتصم سليمان كامل يحيى ساحة شركة نيسان ولادا عمان الاولى

72- نوح اسحق وزوز ساحة مدارس الكلية العلمية الاسلامية عمان الاولى

73- د. نوح الفقير الساحة المجاورة لمستشفى الحنان عمان الاولى

74- هاني عبد الكريم برهوش مسجد روحي القدومي والساحة المجاورة عمان الاولى

75- ياسر عبد الله الرشايدة قرب مسجد ماكا القديم عمان الاولى

76- ياسر محمود ذياب الساحة المجاورة لمسجد ربعي بن عامر عمان الاولى

77- يوسف خالد اللطايفة مسجد مهيدي خلف والساحة المجاورة عمان الاولى

78- يوسف عبد الكريم الحميديين ساحة مدرسة حذيفة بن اليمان عمان الاولى

79- يوسف فؤاد ابو عواد مصلى سوق الخضار عمان الاولى

80- احمد إسماعيل محمد سيد الساحة الخلفية لبريد أم البساتين عمان الثانية

81- احمد حسين إبراهيم ساحة مسجد أم المؤمنين عمان الثانية

82- احمد فايز محمد الحراسيس الساحات المحيطة بمسجد عبد الله بن سلام عمان الثانية

83- اشرف ناجح القلعاوي ساحة مسجد المسرى عمان الثانية

84- انس عصام إسماعيل الطوره الساحة المجاورة لمسجد أبو نصير الكبير عمان الثانية

85- ايمن بسام حافظ الصادق ساحة مدرسة زهرة المدائن عمان الثانية

86- تيسير حسن محمد علي أبو مطير ملعب البلدية عمان الثانية

87- حمزة ماجد عبد الرحيم المجالي ساحات معرض عمان الدولي عمان الثانية

88- سفيان محمد صبري خلف بن عمر الساحة المجاورة لمسجد هشام عمان الثانية

89- سليمان يوسف الشيحان الملعب الرياضي خلف البلدية عمان الثانية

90- صالح إبراهيم محمد الحاج أمين الساحات المحيطة بمسجد حي القيسية عمان الثانية

91- طه أحمد عبد الله أبو غانم ساحة ديوان عشيرة المواس عمان الثانية

92- عاطف يوسف إبراهيم عمار ساحة مدرسة البراء بن مالك عمان الثانية

93- عبد الباسط سليمان الغريب ساحة الشابات المسلمات عمان الثانية

94- عبدالرحمن محمد موسى حسين نصر ساحة ملعب فرسان الأردن عمان الثانية

95- عبد المجيد عبد الرزاق المرعي الملعب البلدي عمان الثانية

96- عبدالله محمد عبد جدوع مركز مرج الحمام الرياضي عمان الثانية

97- عدنان توفيق المساعفة ساحة مسجد حمزة بن عبد المطلب عمان الثانية

98- عمر أحمد سليمات العمارات الساحة المجاورة لمسجد موسى بينو عمان الثانية

99- عمر عرفات موسى الزعاترة ساحة مدرسة البنات الثانوية عمان الثانية

100- عودة عبد الحفيظ عايد أبو ريشة الساحة المجاورة لجمعية شفا بدران الخيرية عمان الثانية

101- مأمون فلاح خليل الخليل الساحة المجاورة لمسجد الفريد عمان الثانية

102- محمد أسعد محمد ساحة مسجد الفاروق عمان الثانية

103- عمر إسماعيل عبده السليمان الساحة المجاورة لنادي ضباط الدفاع المدني عمان الثانية

104- محمد طاهر محمد يوسف عزام الساحة المجاورة لمسجد الخليفة الفاروق عمان الثانية

105- محمد عبد الله محمد البكار ساحة شارع السلام عمان الثانية

106- محمد كمال درويش الرمحي الساحة المجاورة لمخابز براديس عمان الثانية

107- محمود عواد رضوان الفاعوري الحمر طريق ماحص عمان الثانية

108- معاذ محمد عبد الله ديه ساحة مدرسة أم حبيبة الثانوية للبنات عمان الثانية

109- معتصم كمال الحمايدة ساحة مسجد عمر بن الخطاب عمان الثانية

110- مهند مجيد سعيد قانقوش ساحة مدرسة العال الثانوية للبنين عمان الثانية

111- ابراهيم حسن محمد ابوعلوش ساحة مدارس الجويدة المختلطة عمان الثالثة

112- ابراهيم سليم عمر البلوي ساحة مسجد الزعفران الاوسط عمان الثالثة

113- ابراهيم عبد الرحمن الفحماوي ساحة خلف مدرسة الخزامى عمان الثالثة

114- احمد المليجي ابوسعيده مصلى مسجد المرحوم حديثة الخريشه عمان الثالثة

115- احمد حسين عبدالرحمن وهدان مصلى ساحة عمر بن الخطاب عمان الثالثة

116- احمد علي خلف الباير مصلى بلدة الفيصلية الكبير عمان الثالثة

117- احمد محمد ابوعماره ساحة مدارس الحفاظ عمان الثالثة

118- اديب احمد عطاالله خليل ساحة المركز الصحي عمان الثالثة

119- اشرف مطيع محمد دار موسى مصلى خريبة السوق عمان الثالثة

120- المعتصم بالله محمد الحنيطي ساحة مسجد الكهف عمان الثالثة

121- بشار رزق علي العصافرة ساحة ومسجد ابوخلف عمان الثالثة

122- د. حسام طلال هنيه اسكان الماليه والزراعه عمان الثالثة

123- حسن محمود محمد الطلافيح مصلى ساحة حدبقة جاوا عمان الثالثة

124- حمزة عطاالله الدبايبه الساحة المجاورة لمنطقة احد عمان الثالثة

125- خالد عبدالخالق احمد العتله ساحة مصلى الوالدين عمان الثالثة

126- خالد عزت عزيز ابوجيش مصلى وادي الطي ساحات مدارس الربان عمان الثالثة

127- خالد محمد علي حماد مصلى الساحة المجاورة لحديقة الملكة رانيا عمان الثالثة

128- زياد محمد الياس الغيالين مصلى ام بطمه الكبير عمان الثالثة

129- زيد حمد دروبي الدروبي ساحة مسجد حمد الدروبي عمان الثالثة

130- زيدان احمد عودة الله مصلى بلدة الذهيبه الغربيه عمان الثالثة

131- سامر يوسف ابو شقرة مصلى بلدة قرية سالم عمان الثالثة

132- سامي نجيب رشيد ساحة مسجد التابعين عمان الثالثة

133- د. سليمان خالد سليمان كايد مصلى المقابلين عمان الثالثة

134- د. صلاح سلامه القضاه مصلى منشية القضاه مسجد الصحابه عمان الثالثة

135- طاهر محمد عقله الدهام مصلى ملعب نادي البادية عمان الثالثة

136- عدنان ضيف الله الشوابكه ساحة مسجد نمرة عمان الثالثة

137- عطاالله طلال عبدالله حمدان ساحة مسجد خليل الرحمن عمان الثالثة

138- د. عطاالله عبداللطيف الشرايده مصلى ساحات مدارس الفكر التربوي عمان الثالثة

139- علي عبدالله مسلم الطميزي مصلى بلدة رجم الشامي الشرقي عمان الثالثة

140- علي عبدالله علي النبراوي مسجد شحدة الجبالي عمان الثالثة

141- علي يعقوب محمد سلامه مدينة الملك عبدالله الثاني /الملعب العلوي عمان الثالثة

142- عمر عبدالله اكريم الكفاوين مصلى مسجد اسكان الداخليه عمان الثالثة

143- عمر محمد احمد حماد ساحة مسجد الرحمن عمان الثالثة

144- فلاح راجي عقيل الزعبي ساحة مدرسة ام قصير الثانويه بنين عمان الثالثة

145- فهد محمد علي ابو شارب ملعب مخيم الطالبيه عمان الثالثة

146- فيصل خالد محمد المصري ساحة مدرسة اللبن الثانوية بنين عمان الثالثة

147- محمد احمد ابراهيم علان ساحة مسجد احمد الدروبي عمان الثالثة

148- محمد حسن محمد سالميه ساحة مسجد العابدين عمان الثالثة

149- محمد سليمان محمد الغلبان ساحة نزهة القويسمه عمان الثالثة

150- محمد صالح مصطفى غيث ساحة ملعب جاوا عمان الثالثة

151- محمد عبدالرحمن عبدالهادي حامد ساحة مسجد صلاح الدين الايوبي عمان الثالثة

152- محمد علي حسين المحارمه مدرسة بلاط الشهداء عمان الثالثة

153- خليل مصطفى محمد انشاصي ساحة مسجد الزغير عمان الثالثة

154- محمد محمود اسماعيل ابوشقرا مصلى ملعب نادي الجزيرة عمان الثالثة

155- محمد محمود عايد المحارمه مدرسة عبدالله بن عمر عمان الثالثة

156- محمد مهدي قشلان مسجد ام الحيران القديم عمان الثالثة

157- محمد موسى عبدالرحيم القيسي مصلى ساحة عمر بن الخطاب عمان الثالثة

158- د. محمد يونس ضيف الله الحنيطي مصلى مسجد ابوحسان عمان الثالثة

159- محمود شحادة حامد خطاب مصلى جمعية ديرابان عمان الثالثة

160- محمود محمد محمود الاشقر ساحة امانة عمان عمان الثالثة

161- منذر كايد محمود عميرة ساحة مسجد فاطمة الزهراء عمان الثالثة

162- موسى عبدالهادي حسن شومان مدارس الهدي المحمدي عمان الثالثة

163- ناصر حسن حمو مصلى رجم الشامي الغربي عمان الثالثة

164- ناصر حمد خلف الثنيان مصلى الحاتمية الكبير عمان الثالثة

165- هاني مفلح محمد العنزي مصلى بلدية الجيزة الجديد عمان الثالثة

166- يوسف حسين حموده مصلى مسجد الولجه عمان الثالثة

167- د. ابراهيم العتوم ساحة شركة الكهرباء الزرقاء

168- ابراهيم صقر محمود ساحة مدرسة عمر بن الخطاب الزرقاء

169- امجد أبو درويش مدرسة المشيدة الزرقاء

170- بلال هنوش ساحة مسجد عائشة ام المؤمنين الزرقاء

171- حسن أبو عواد ساحة ضاحية المدينة المنورة الزرقاء

172- حسن ربيع ساحة مدرسة السخنة الزرقاء

173- حكم الحطاب ساحة الملعب البلدي الزرقاء

174- سلمان أبو هويدي ساحة مسجد مصنع الملح الزرقاء

175- سليمان العوضات ساحة مسجد المصطفى الزرقاء

176- صبري أبو سنينة مصلى شومر الزرقاء

177- صهيب فائق ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنين الزرقاء

178- طارق مسعد ساحة مسجد العليمي الزرقاء

179- طاهر خزنه ساحة مدرسة هند الزرقاء

180- عاطف محمود العقرباوي ساحة مدرسة المكمان الزرقاء

181- عبد الحميد أبو النعاج ساحة مدرسة صروت الثانوية للبنين الزرقاء

182- عبد الرحمن الرطروط مصلى القرية الحضارية الزرقاء

183- عبدالسلام العساف مصلى جبل طارق الزرقاء

184- علي الأسمر أبو شحادة ساحة الملعب البلدي الزرقاء

185- عليان الصانع ساحة الحي الغربي الزرقاء

186- عمر العوضات ساحة ملعب الهاشمين الزرقاء

187- د. فخري الربابعه ساحة مدرسة الرملة الزرقاء

188- محمد البرغوثي ساحة مدرسة الثانوية الشاملة للبنات الزرقاء

189- محمد حامد الغويري ساحة مدرسة بيرين الثانوية للبنين الزرقاء

190- محمد محمود درويش ساحة مدرسة الطافح الزرقاء

191- هاني صقر ساحة الشعلة الزرقاء

192- هشام ناصير ساحة مدرسة أم الصليح الثانوية للبنات الزرقاء

193- احمد ابراهيم مصطفى خريس ساحة مدرسة عاتكة الرصيفة

194- احمد عبد اللطيف محمد محمد ساحة مسجد الإيمان الرصيفة

195- امجد احمد محمد لافي ساحة مسجد خالد بن الوليد الرصيفة

196- امجد محمود سلامة سلامة ساحة مدرسة قطر الندى الرصيفة

197- ثائر محمد يوسف هندي ساحة مسجد اسكان المعلمين الرصيفة

198- حسني صالح علي عوض ساحة مسجد مستشفى الأمير فيصل الرصيفة

199- خالد محمد عبد الله حماد ساحة مدرسة وروضة انوار الصباح الاساسية الرصيفة

200- خالد احمد عبد الله الرشته ساحة مسجد الصفا الرصيفة

201- د. شاكر توفيق العاروري ساحة مسجد التوحيد / المنطقة الحرفية الرصيفة

202- صالح عبد الغني سالم ذنيبات ساحة مسجد الصديق الرصيفة

203- د. عبد الفتاح محمد صلاح ساحة مدرسة جبل الأمير فيصل للبنات وساحة مدرسة خديجة بنت خويلد الاساسية الرصيفة

204- علي حسن حسين عابدي ساحة مسجد الشورى الرصيفة

205- عماد محمد مطر المعايطة ساحة مدرسة عمار بن ياسر النموذجية الرصيفة

206- فيصل علي سلام النعامي ساحة مدرسة عين غزال الثانوية وساحة مدرسة طه حسين الثانوية الرصيفة

207- محمد ربيع خميس بالو ساحة مدرسة الشافعي الثانوية الرصيفة

208- محمد محمود محمد ابو الرب ساحة مسجد الخليل الرصيفة

209- د. محمود اسماعيل محمود إبراهيم ساحة مسجد أبو بكر الصديق الرصيفة

210- معاذ تحسين طاهر عصفور ساحة مدرسة اسماء بنت يزيد الرصيفة

211- يحيى شوقي محمد شاهين ساحة مدرسة الوكالة الرصيفة

212- يوسف احمد يوسف البكري ساحة الملعب البلدي الحرش الرصيفة

213- خالد فلاح سلامة الخريبات مصلى المأمونية مأدبا

214- د. سليمان عيسى الهروط مصلى جنوب مادبا(الفردوس) مأدبا

215- طارق عوض الهاشم مديرية تربية لواء ذيبان مأدبا

216- د. عماد حمدان القعايدة ساحة مسجد التوحيد مأدبا

217- غسان وجيه بدران مركز صحي ماعين مأدبا

218- محمد احمد علي ياسين ساحة مدرسة جرينة للبنات مأدبا

219- محمد احمد عنيبان الشوابكة ساحة مدرسة غرناطة للذكور مأدبا

220- محمد حامد مناكد السنيد ملعب مليح الخماسي مأدبا

221- محمد عوان عايد الشخانبة مصلى المريجمة مأدبا

222- يوسف عبدالقادر عبدالرحمن ابوحسين ساحة ملعب عماد الدين زنكي مأدبا

223- ابراهيم محمد يوسف زيدان ساحة مدرسة القادسية /صافوط البلقاء

224- د. باسم فيصل الجوابرة ساحة مدرسة حطين / البقعة البلقاء

225- تيسير سليمان علي العلوان ساحة مدرسة عيرا الثانوية للبنين / عيرا البلقاء

226- حمزة محمد اعشيش ساحة مسجد عمر بن الخطاب / الحنو البلقاء

227- داود سعود المشايخ ساحة مدرسة ذكور البقعة الثالثة (السكنية الوكالة) البلقاء

228- سامي خليل غنايم ساحة مدرسة السيفية/السلالم البلقاء

229- سعيد محمد حجاج ابو طير الساحة الواقعة مقابل الاتصالات الاردنية/عين الباشا البلقاء

230- طلال رزق ساحة مدرسة ماحص الثانوية للبنين البلقاء

231- عدنان عبد الرحيم الخوالدة ساحة مسجد البشير/ سلحوب البلقاء

232- علي سالم الديات ساحة مدرسة الطوال الشمالي للبنين البلقاء

233- عواد عبد الغني عليوات ساحة مدرسة الحسناء بنت معاوية / الصوانية البلقاء

234- د. عوض قاسم الفاعوري ساحة مسجد عين الباشا الكبير البلقاء

235- د. مثقال أحمد عربيات ساحة نادي السلط الرياضي سابقاً / وادي الريح البلقاء

236- محمد عبد العزيز المناصير ساحة ملعب مدرسة الرميمين للبنين البلقاء

237- محمد عبد الفتاح السرابطه ساحة نادي الكرامة الرياضي البلقاء

238- محمد مصطفى الديات ساحة نادي الملاحة البلقاء

239- محمود حسين مسلَم مصلى مدرسة دير علا الثانوية للبنين البلقاء

240- د. محمود سلامه المهر ساحة مدرسة صافوط الثانوية للبنين البلقاء

241- مصطفى حمدو عليان الساحة الواقعة بجانب مدرسة اناث البقعة قرب المركز الفرنسي / البقعة البلقاء

242- موسى عقله الشحادات ساحة مدرسة الطوال الجنوبي المختلطه البلقاء

243- ناصر عواد حامد الخرابشه ساحة مسجد شرحبيل بن حسنة البلقاء

244- نايف سالم عيسى النعيمات ساحة مدرسة بيوضة الشرقية الثانوية للبنات البلقاء

245- يوسف أحمد علاوي ساحة مدرسة ماحص الأساسية المختلطة / ماحص البلقاء

مصليات عيد الفطر السعيد لهذا العام 1440هـ / 2019م في مديريات أوقاف المملكة (محافظات الشمال )

246- زياد يوسف احمد كساسبة ملعب الصالة الرياضية / الرمثا – بجانب مديرية التربية والتعليم الرمثا

247- وجيه محمود عوض مياس ملعب الشباب / البويضة- وسط البلد الرمثا

248- ياسين سليمان نايف رمضان ساحة مسجد عقبة بن نافع / الطرة الحي الشرقي الرمثا

249- د. ابراهيم سليمان الزعبي الأبرار / جفين الكورة

250- ابراهيم محمد علي العمري البراء بن عازب / زمال الكورة

251- احمد جوهر محمد الحسن معاذ بن جبل / تبنه الكورة

252- احمد محمد جمعه العوايشه أبو أيوب الأنصاري / الرقة الكورة

253- د. احمد يوسف طعمه العوايشة حذيفة بن اليمان / الأشرفية الكورة

254- ايمن مفلح احمد الرويضي الشافعي / كفر الماء الكورة

255- جعفر محمود الربابعة مصعب بن عمير / كفر راكب الكورة

256- د. رزق محمد يوسف عوايشه أبو بكر الصديق / الأشرفية الكورة

257- زكي محمد العلام المهاجرين / مرحبا الكورة

258- زهدي احمد عبد القادر محلج سعد بن معاذ / كفر الماء الكورة

259- زهير عيسى محمد نوافله زياد بني سلامه / زمال الكورة

260- زهير مصطفى عوض خشاشنه حمزة بن عبدالمطلب / كفرعوان الكورة

261- سالم حسين سالم السلايمه رزق الصالح / سموع الكورة

262- صدام عبد الحميد الشريدة المصطفى / جفين الكورة

263- ظاهر محمد عبدالحافظ مقدادي الرضا / كفرعوان الكورة

264- عبد الرزاق احمد ربابعه صلاح الدين / جديتا الكورة

265- عبدالجابر فالح علي دواغره موسى بن نصير / كفرعوان الكورة

266- عثمان ابراهيم هليل سيد الشهداء / دير أبي سعيد الكورة

267- عصام موسى محمد دهون كفر عوان الكورة

268- علي راشد حسين بني عامر حمزة بن عبدالمطلب / كفر الماء الكورة

269- د. عمر احمد يوسف بني ياسين عمر بن عبد العزيز / كفر الماء الكورة

270- د. عمر حابس احمد نوافله خالد بن الوليد / سموع الكورة

271- عمران محمد فلاح بني عيسى عبدالفتاح عودة / سموع الكورة

272- محمد احمد تركي خطاطبه أبو بكر الصديق / جديتا الكورة

273- محمد أمين الكيلاني المقداد بن عمرو / بيت أيدس الكورة

274- محمد عدنان موسى دهون أحمد بن حنبل / كفرعوان الكورة

275- د. محمد علي محمد ربابعه العين / جديتا الكورة

276- محمد فايز محمود ربابعه الزهراء / جديتا الكورة

277- محمد فرحان محمد بني ارشيد الملعب البلدي / الاشرفية الكورة

278- د. محمد محمود بني عيسى الرحمة / السمط الكورة

279- د. محمد محمود مصطفى ربابعه علي بن أبي طالب /دير أبي سعيد الكورة

280- محمد نايل محمد المستريحي أحباب الله / جنين الصفا الكورة

281- محمد نور خشاشنة بلال بن رباح / كفرعوان الكورة

282- محمد يوسف صالح بني ياسين العز بن عبد السلام / كفر الماء الكورة

283- محمود فؤاد احمد غباشنه عبدالله بن عباس / سموع الكورة

284- د. منجد محمود الشريدة عمر بن الخطاب / أبو القين الكورة

285- د. منير علي هليل المستشفى / دير أبي سعيد الكورة

286- موسى عبدالقادر صالح مقدادي أبو عبيدة عامر بن الجراح / بيت أيدس الكورة

287- نزار احمد علي بني عامر كليب الشريدة / تبنه الكورة

288- نسيبة يونس بشارات الشيخ بدر / كفرأبيل الكورة

289- د. وصفي محمد بني ارشيد عبدالله كليب / دير أبي سعيد الكورة

290- يحيى محمد العمري طارق بن زياد / كفر كيفيا الكورة

291- يوسف شحادة الحسن عبدالرحمن بن عوف /كفرأبيل الكورة

292- ابراهيم سليمان حامد السحيم آل البيت / حمراء السحيم البادية الشمالية

293- ثاني سليمان عرمش البردان المثنى بن الحارث / ام حسين البادية الشمالية

294- جمال ضيف الله عايد البقوم صلاح الدين / صبحية البادية الشمالية

295- خالد علي هطبول الفروخ سعود الفواز / صبحا البادية الشمالية

296- خلف شاتي عقيل الشلهوب جعفر الطيار / العاقب البادية الشمالية

297- رائد عيد قاسم العظامات عمربن الخطاب / الكوم الأحمر البادية الشمالية

298- رجب حسين علي الخالدي سلمان الفارسي / الرويشد البادية الشمالية

299- رضوان حمدان حسين الدهيم عثمان بن عفان /أم القطين البادية الشمالية

300- سليمان سالم عقلة الرحيبة عبدالله بن مسعود / ام الجمال البادية الشمالية

301- طلال سعود حمود السميران الأمير الحسن / دير الكهف البادية الشمالية

302- عبد الله كساب عودة السيبيه الهاشمي / تل الرماح البادية الشمالية

303- عبدالباسط حمد المســـاعيد أبو بكر الصديق /روضة الأميرة بسمة البادية الشمالية

304- عبدالله قاسم محمد الشرفات المهاجرين والأنصار / الصالحية البادية الشمالية

305- عطالله علي نجم العظامات معاذ بن جبل / الأشرفية البادية الشمالية

306- علي حامــد عيــد البليلة الحسين بن علي / كوم الرف البادية الشمالية

307- علي سليم دبش المساعيد انس بن مالك / عمرة وعميرة البادية الشمالية

308- علي فايز داثان السردية الفاروق / الزملة البادية الشمالية

309- عيد هندي طريف الشرفات المكيفتة الكبير / المكيفتة البادية الشمالية

310- فلاح فازع عيد الشرفات عمرو بن العاص / روضة الأمير علي البادية الشمالية

311- محمد خليف مفلح العيسى عمر بن الخطاب / الدفيانه البادية الشمالية

312- محمود رحيبان عوض الشرفات رحبة ركاد / رحبة ركاد البادية الشمالية

313- د. مرزوق محمد الشرفات أسامة بن زيد / روضة الأمير حمزة البادية الشمالية

314- منصور حسين علي المساعيد سعد بن معاذ / السعيدية البادية الشمالية

315- منور فهد عيطان الذويخ عمر بن الخطاب / البشرية البادية الشمالية

316- اشرف محمد موسى عياصرة ساحة مدرسة البنات/ ظهر السرو جرش

317- عمر عبدالرحيم بني مصطفى ساحة مدرسة الذكور /البرج/سوف جرش

318- فراس علي ابوخيط ساحة المسجد الهاشمي /جرش المدينة جرش

319- محمد احمد ابوضاعن ساحة المرج /مرصع جرش

320- محمد موسى بني عبدالله ساحة مدرسة البنات /مخيم سوف جرش

321- سيف السيوف ساحة مصلى مدرسة عنجرة الثانوية للبنين عجلون

322- د. احمد محمود الصمادي ساحة الملعب البلدي / اربد اربد الاولى

323- جهاد نوفان عبيدات ملعب كفرسوم الرياضي / كفرسوم اربد الاولى

324- خالد منصور العمرات ساحة الملعب البلدي / سوم اربد الاولى

325- خالد نواف الشوحة د. ساحة مدرسة بيت راس الأساسية للبنين /بيت راس اربد الاولى

326- رياض نايف سليم الزيوت ساحة مدرسة ناطفة للبنين / ناطفة اربد الاولى

327- سليمان غازي الرواشدة ساحة مدرسة قميم الثانوية للبنين اربد الاولى

328- غسان محمود محمد مدلل ساحة مسجد آل المقري / اربد اربد الاولى

329- فايز فواز العثامنه ساحة مدرسة مكة الثانوية للبنين /مثلث حوفا اربد الاولى

330- فضل إبراهيم الزعبي الملعب السداسي / خرجا اربد الاولى

331- محمود صالح عبدالرحمن العلاونة ساحة مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية للبنين / الطيبة اربد الاولى

332- د. احمد البقاعي ملعب نادي الصريح اربد الثانية

333- اسعد أبو الرب ملعب الكرمل اربد الثانية

334- زياد محمود العمري ساحة مدرسة دير يوسف الاساسية اربد الثانية

335- د. طلال ربابعة ساحة مدرسة حوارة الأساسية للبنين اربد الثانية

336- د. منير البشايرة مجمع الأغوار الجديد اربد الثانية

337- احمد أربيع عبدالله الحسن ساحة مدرسة سلمان/ قضاء الخالدية المفرق

338- د. رياض خليف الشديفات ساحة الملعب البلدي/ قضاء المنشية المفرق

339- سعود احمد عوض بني خالد ساحة ملعب بلدة الزعتري/ الزعتري المفرق

340- عادل نظمي ابو جابر ساحه النادي الرياضي/ قضاء الخالدية المفرق

341- علي محمود سهو الخزاعلة مسجد الهاشمي / قضاء رحاب المفرق

342- د. عمر محيسن الخوالدة ساحة الملعب البلدي/ قضاء بلعما المفرق

343- فرج ناصر العزازمة المشرفة /ساحة ملعب المشرفة/ قضاء الخالدية المفرق

344- د. موسى محمد منصور الحراحشه ساحة الملعب البلدي /قصبة المفرق المفرق

345- ابراهيم محمد حسين الشعلان الشهداء الاغوار الشمالية

346- احمد محمود محمد عاصي الزمالية الاغوار الشمالية

347- اسعد لافي راجي زيدان أبو هابيل الاغوار الشمالية

348- اكرم محمد مصطفى النعيمــــــي العدسية الاغوار الشمالية

349- اكرم احمد عبد الرحمن السواعي السليخات الاغوار الشمالية

350- ايمن علي محمود خشاشنة الأنوار / خربة مرشد الاغوار الشمالية

351- جبري حمد عبدالرحمن الطالب ساحة ملعب نادي حطين الرياضي / المنشية الاغوار الشمالية

352- حاتم خلف يوسف فارس المنشية القديم ( الصفن ) الاغوار الشمالية

353- حسين أحمد حسين المصلمين حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه / بصيلة الاغوار الشمالية

354- حمد محمود سليمان البواطي ساحة مدرسة الملك طلال الثانوية / وقاص الاغوار الشمالية

355- خالد حسين شحادة المنســـي الباقوره الاغوار الشمالية

356- ذياب حسين ذيب الجواهرة طبقة فحل الاغوار الشمالية

357- رائد عيسى فهد الحمود طارق بن زياد رضي الله عنه الاغوار الشمالية

358- طلال فالح غزاوي الفحيلي مقام عامر بن أبي وقاص رضي الله عنه الاغوار الشمالية

359- عادل محمد عبد الرحمن وحشه مسجد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه الاغوار الشمالية

360- عامر أحمد رشيد المنسي ساحة نادي يرموك الشونة الشمالية الاغوار الشمالية

361- عبد الرحمن عبد الله أبو الرب ساحة مدرسة أبو بكر الصديق / المشارع الاغوار الشمالية

362- د. عبد محمود هلال السميرات ساحة مقام معاذ بن جبل / الشونة الشمالية الاغوار الشمالية

363- عدنان محمود محمد خشان ساحة مدرسة بنات المشارع الثانوية الاغوار الشمالية

364- د. علي احمد محمد الرياحنة المهاجرين الاغوار الشمالية

365- د. علي عبد القادر فايز إبداح مستشفى أبي عبيدة الاغوار الشمالية

366- علي محمد علي حيدر بلال بن رباح رضي الله عنه الاغوار الشمالية

367- علي محمود مفضي الطالب الفضيين الاغوار الشمالية

368- فوزي يوسف عبد الله العيد الحراويه الاغوار الشمالية

369- قصي علي عمر أبو صهيون ساحة مدرسة بنات الشيخ حسين الاغوار الشمالية

370- مأمون خالد محمود السواعي قباء الاغوار الشمالية

371- محمد أحمد مصطفى الشامي ساحة مدرسة كريمة الثانوية للبنات الاغوار الشمالية

372- د. محمد سليمان الظهيرات علي بن أبي طالب رضي الله عنه الاغوار الشمالية

373- محمد عايش سليمان أبو صليح الأبرار الاغوار الشمالية

374- محمد علي بخيت العلي الأنصار الاغوار الشمالية

375- محمود محمد مصطفى أبو بيدر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الاغوار الشمالية

376- معتصم منصور شحادة خلف ساحة مدرسة الوكالة / كريمة الاغوار الشمالية

377- ناصر عبد الله محمود العليمي ابن تيمية / الحمامر’ الاغوار الشمالية

378- هاشم محمود محسن إبداح ساحة مدرسة الريان الثانوية للإناث الاغوار الشمالية

379- وليد حسن علي المحروم أم سلمه رضي الله عنها الاغوار الشمالية

380- ياسين حسين حسن أبو زنهورة مقام شرحبيل بن حسنه رضي الله عنه الاغوار الشمالية

381- يوسف عبد الله عبدالرحمن المنسي ساحة مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنين الاغوار الشمالية

382- يوسف فارع أحمد قاسم مسجد محمود البشير الغزاوي الاغوار الشمالية

مصليات عيد الفطر السعيد لهذا العام 1440هـ / 2019م في مديريات أوقاف المملكة (محافظات الجنوب )

383- ابراهيم عصري العكايله الحسين بن علي الطفيلة

384- ابراهيم عطيه السعودي الحسا / بلال الطفيلة

385- ابراهيم محمد البداينه ارويم الكبير الطفيلة

386- احمد اسماعيل الزيدانين عائشة أم المؤمنين الطفيلة

387- احمد خليل الرفوع بصيرا الكبير الطفيلة

388- احمد طايع العواديين المستشفى العسكري الطفيلة

389- د. احمد عطية عيال سلمان القعقاع الطفيلة

390- د. احمد علي الزبون الحسا / الشمالي الطفيلة

391- احمد محمود النعانعة سعد بن معاذ الطفيلة

392- اسامه فرحان السقرات الأمام مسلم الطفيلة

393- اشرف محمد الجرادين شيظم الطفيلة

394- اويس فايز المهايره علي بن أبي طالب الطفيلة

395- ايمن احمد النعانعة الأبرار الطفيلة

396- بسام إبراهيم أبو زيد مصلى ساحة مدرسة زين الشرف / منطقة القصر الطفيلة

397- حاتم محمد الحجايا سعيد بن جبير الطفيلة

398- حسن عودة العبيديين جابر الأنصاري الطفيلة

399- د. حسني عودة القرارعة الحنانة الطفيلة

400- حمزه محمد الزرقان عبدالله بن حذافة السهمي الطفيلة

401- د. خالد النعانعه الرحيم الطفيلة

402- خالد عبد الله السوالقة عرفة الجديد الطفيلة

403- د. خالد فرحان البداينة الوادي الأخضر الطفيلة

404- راضي عبد القادر الخوالدة القادسية الكبير الطفيلة

405- زياد يحيى الرواشدة عابل الطفيلة

406- د. ساري الضروس البيضاء الكبير الطفيلة

407- سالم سعيد المصري أبو هريرة الطفيلة

408- سالم علي القوابعة البحرات الطفيلة

409- صايل مصباح النظامي النشاش الطفيلة

410- عبد المهدي فياض الشياب ارحاب الغربي الطفيلة

411- عبدالله نواف العتوم الامام مالك الطفيلة

412- د. عدنان سليمان عواد الرشيد / عيمة الطفيلة

413- عدنان محمد الخوالده الجرف / المسافرين الطفيلة

414- عدي حسن المسيعديين صهيب بن سنان الطفيلة

415- علاء الدين موسى المصري قباء الطفيلة

416- علي ابراهيم القرارعه أويس القرني الطفيلة

417- علي جسن الخوالدة القادسية الجديد الطفيلة

418- علي عبد الرفوع ابراهيم الخليل الطفيلة

419- لؤي غالب الذنيبات الخلفاء الراشدين الطفيلة

420- محمد سليمان عيال سلمان غرندل الكبير الطفيلة

421- محمد عبد الوالي السعودي مقام الحارث الطفيلة

422- محمد عبدالرحيم الداوديه ابو بنا الطفيلة

423- د. محمد علي الهواملة الأنوار المحمدية الطفيلة

424- محمد عودة العبيديين رياض الصالحين الطفيلة

425- محمد فايز الحراسيس فاطمة الزهراء الطفيلة

426- محمود حماد القطاطشة الحسا / الاستراحة الطفيلة

427- محمود عبد الله العوضي ربعي بن عامر الطفيلة

428- محمود فرحان الهلول الطفيلة الكبير الطفيلة

429- مصطفى وصفي المطرمي المنصورة / البراء الطفيلة

430- معتز يحيى القناهرة مصلى عيد الفطر الرئيسي/ العيص ملعب صويمي الطفيلة

431- هيثم خلف القرارعة أبو ذر الغفاري الطفيلة

432- ابراهيم هجيج الرواجفة مسجد الراجف الكبير معان

433- احمد زكريا ابراهيم مسجد الحسينية الكبير معان

434- احمد عبدالكريم القرمسة مسجد المحطة معان

435- احمد محمد البزايعه مسجد الانصار معان

436- د. اسماعيل محمد السعيدات مسجد الطيبة الكبير معان

437- بلال سليمان البحري مسجد الحاج رسمي ابو رخية معان

438- بلال هادي الفقية مسجد الجفر الكبير معان

439- حسام مصطفى كريشان مسجد سيد الشهداء معان

440- حسين سليمان النعيمت ساحة مدرسة أيل الاساسية للبنين معان

441- خلف مضحي المصبحيين مسجد الهاشمية الكبير معان

442- صبحي محمود المغربي مسجد الصالحين معان

443- عاطف حسين الرواشدة مسجد التقوى معان

444- عبدالكريم ضيف الله الجازي مسجد اذرح الكبير معان

445- عبدالله أحمد الخوالدة مسجد روضة المتقين معان

446- عوض أحمد أبو هلالة مسجد الهاشمي معان

447- محمود عايد خطاب مسجد سعد بن ابي وقاص معان

448- محمود محمد المشاعلة مسجد وادي موسى الكبير معان

449- نزال تارك العثامنة مسجد المريغه الكبير معان

450- يحيى ابراهيم عوجان مسجد ماريه القبطية معان

451- ينال عطا الله أبو درويش مسجد الحسن البصري معان

452- ابراهيم سويلم السعيديين الريشه الكبير العقبة

453- ابراهيم محمد العجول دبة حانوت العقبة

454- ابراهيم محمد رضوان مسجد عمر بن الخطاب العقبة

455- احمد طالب الزعارير مسجد عائشة ام المؤمنين العقبة

456- احمد مصطفى الباش مسجد الوحدات الشعبية العقبة

457- احمد مهند الشمايلة مسجد الرضوان / مستشفى هاشم العسكري العقبة

458- احمد وليد الجهني مسجد الشيخ زايد العقبة

459- امطاوع نجم نجادات القويرة الكبير العقبة

460- امعوض محمد المزنة الغال العقبة

461- بدر ابراهيم مهاوش مسجد النور العقبة

462- بدر صالح الرياطي مسجد الزهراء العقبة

463- بسام كامل ياغي قطر / الشافعي العقبة

464- بلال صالح قواقنة مسجد ابو عبيدة عامر بن الجراح العقبة

465- جمال حمزة الزبدة مسجد خالد بن الوليد العقبة

466- جمال محمد ياسين مسجد سعد بن معاذ العقبة

467- حسين محمد الجراميه العسيلة العقبة

468- خطاب المعاني رحمه العقبة

469- خليل محمد الموسه العباسية العقبة

470- خميس هاشم السطوحي مسجد صلاح الدين الجديد العقبة

471- رياض العمارين انعام مفلح – قريقرة العقبة

472- زهير عبد المجيد المومني مسجد جعفر بن ابي طالب العقبة

473- زيد اشقيان القرارعة مسجد علي بن ابي طالب العقبة

474- سالم سليمان الزوايدة الطويل العقبة

475- سالم علي الاحيوات مسجد الحق/الشامية/عثمان بن عفان العقبة

476- سالم عيد العنزي أصحاب المصفى-الراشدية العقبة

477- سند اديب ماضي ياسين المزهر العقبة

478- د. شادي حسن ابوعفيفة الحسن بن علي العقبة

479- شافي سلامه الصويلحيين الشاكرية العقبة

480- صالح حسين محمد احمد الرابية العقبة

481- صالح حمد الزوايده الديسة العقبة

482- صقر اسماعيل ابوصفية مسجد الشويخ العقبة

483- صلاح احمد احمد تتن العقبة

484- ضرغام فؤاد جرادات مسجد الكالوتي والديسي العقبة

485- عادل محمود البشابشة مسجد الدرة العقبة

486- عامر بسام الشماع محطة الركاب العقبة

487- عبد النبي جابر صالح التقوى العقبة

488- عبدالرحمن محمد عبدالله عميرة مسجد فريدة الشاوي العقبة

489- عبداللطيف عبدالله بالقاسم بلال بن رباح (الأسمدة) العقبة

490- عبدالله سويلم الجعيبات اتحاد الكراجات العقبة

491- عبدالله صالح حسين مسجد البداد / الكرامة العقبة

492- عبدالله عفنان المراعية الحميمة العقبة

493- عبدالله محمد الشهبان مسجد الصحابة العقبة

494- عصام سعد السداوي الراشدية الكبير العقبة

495- عفنان عيد الروافعة العمراني العقبة

496- علاء محمد نجم مسجد عمر بن العاص العقبة

497- علي سالم السلامات الفاروق العقبة

498- علي عبدربه قطيشات مسجد حمزة بن عبد المطلب العقبة

499- علي عطا الله عبداللطيف مسجد ابو الوفا العقبة

500- علي غالب المراعية الصالحية العقبة

501- عوض علي الزوايده منيشير العقبة

502- عوض عواد الفقير الشهيبي العقبة

503- عيسى محمد البطوش مسجد الدراس العقبة

504- غسان خلف الحميمات مسجد الحسين بن طلال العقبة

505- فارس خلف الجوازنة مسجد الحسين بن علي العقبة

506- فلاح محمد الزوايدة الطويسه الكبير العقبة

507- ماجد سليمان ابوفرج مسجد سعد بن ابي وقاص العقبة

508- ماجد محمد محمود محيسن مسجد الاحسان العقبة

509- محمد اسريع الطرشان جعفر الطيار – الراشدية العقبة

510- محمد سعود العمارين فينان الجديد – قريقرة العقبة

511- محمد فهد غالب طهبوب مسجد فيصل الأول العقبة

512- محمد محمود الهلالات الخضيرات العقبة

513- محمد محمود ياسين مسجد السرح العقبة

514- محمد وليد الجهني مسجد ابو داوود العقبة

515- محمود جاسر آل عيد مسجد الرسول الاعظم العقبة

516- محمود جريد النعانعة مسجد راتب ابو حويلة العقبة

517- محمود خليل عليوات مسجد الامير حمزة العقبة

518- محمود عبدالمؤمن السيد مسجد البيطار العقبة

519- مرعي دخيل الله السعيدين بئر مذكور الكبير العقبة

520- مسلم عتيق الزلابيه رم العقبة

521- مفضي محمد العوران مسجد المستشفى الاسلامي العقبة

522- منقذ ابراهيم اكريم العمر مسجد وصفي التل العقبة

523- مهند ساري التميمي مسجد احمد الرياطي/الثامنة العقبة

524- نزيه راتب محمد مسجد بر الوالدين / الشامية العقبة

525- د. نعيم رزق الدردساوي مسجد شحدة حرب العقبة

526- نعيم قاسم احمد قاسم مسجد قتيبة بن مسلم الباهلي العقبة

527- نواف عباس جنون مسجد كظم مرقة العقبة

528- وائل ماهر السيوري مسجد مصعب بن عمير العقبة

529- احمد عبدالرحمن حمدو مسجد القصر الكبير الكرك

530- اسكندر عدنان البطوش ساحة مدرسة الجلمة الأساسية الكرك

531- حازم علي البطوش ساحة مدرسة الطيبة الأساسية للبنات الكرك

532- حسن دوجان الختاتنة مسجد سيدنا جعفر بن أبي طالب الكرك

533- حمود عبد الرحيم الصرايرة مسجد العمري الكبير الكرك

534- سميح بركات الطراونة مسجد الشهداء الكرك

535- عاصي موسى الليمون مسجد فقوع الكبير الكرك

536- عبد المجيد عيد القرالة مسجد عي الكبير الكرك

537- عبدالرحيم الشمايلة ساحة مدرسة البنات الثانوية الكرك

538- عبدالرزاق الجعافرة ساحة البلدية الشماليَّة الكرك

539- علي أحمد بني عطية مسجد القطرانة الكبير الكرك

540- محمد حمود المعايطة ساحة مسجد ضرار بن الأزور الكرك

541- محمود سليمان النوايشة ساحة ملعب شباب المزرعة الكرك

542- نايل مخضر العشيبات ساحة مسجد الرملة القديم الكرك

543- د. وليد عبد القادرالذنيبات مسجد المرج الكبير الكرك