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“الأوقاف” تغلق مسجد عمر بن الخطاب في المرقب احترازياً

منذ ساعتين

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عمان-الغد– أغلقت وزارة الأوقاف مساء الاثنين مسجد عمر بن الخطاب في حي المرقب، التابع لمنطقة ماركا الجنوبية في عمان، احترازياً، وذلك لوجود حالات في المنطقة يشتبه أنها مخالطة، للحالة المصابة التي أعلن عنها الأحد، بحسب الناطق الإعلامي  بإسم وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية حسام الحياري.

وأضاف الحياري، أن الإغلاق يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للكشف عن المخالطين، وهو ما استدعى اتخاذ هذه الخطوة، حفاظاً على سلامة المصلين وأهالي المنطقة من انتقال العدوى لا سمح الله.
وكان وزير الأوقاف قد شدد على إغلاق المساجد التي تقع ضمن مناطق يظهر أو يشتبه فيها حالات مصابة.

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