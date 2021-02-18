“الأوقاف” تواصل تقديم المساعدات خلال المنخفض الجوي

عمان-الغد- واصلت مديريات الأوقاف في محافظات المملكة تعاملها مع الحالات الانسانية الطارئة بسبب الظروف الجوية السائدة بالمملكة وتقديم المساعدات اللازمة لها.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حسام الحياري ان الوزارة ومن خلال مديرياتها في الميدان وصندوق الزكاة ولجان الزكاة التابعة له عملت على تقديم المساعدات العينية للأسر الفقيرة والمحتاجة ومن استدعت حالاتهم الى المساعدة.

ونوه الحياري الى انه وبناء على توجيهات وزير الاوقاف رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة تم التعامل مع حالات مختلفة من بينها استقبال للحالات الإنسانية في المناطق التي تشكلت فيها السيول حيث تم استقبال عددا من الأسر المتضررة، وتوفير الايواء لهم في بعض المساجد و تقديم كل ما يلزمهم من مساعدات، ومن بينهم إيواء عائلة من بلدة ملكا داهمتها السيول بالتعاون مع متصرف لواء بني كنانه وتم توجيه لجنة زكاة وصدقات ملكا لتأمين كافة الإحتياجات الضرورية بمختلف أنواعها.

كما تم إيواء عائلة من العاصمة عمان أثناء تواجدها بالقرب من منطقة رأس منيف بمحافظة عجلون بسبب تعطل مركبتهم الخاصة منذ مساء أمس الأربعاء، وتم تزويدهم بالطعام والتدفئة، بالاضافة الى إيواء موظفين تابعين لشركة الكهرباء قسم( الأعطال ) أثناء قيامهم بواجبهم بوقت متأخر من الليل.

وأكد الحياري استمرارية مديريات الأوقاف وصندوق الزكاة واللجان التابعة له في تقديم المساعدات لمن يطلبها بسبب الأحوال الجوية السائدة في المملكة منذ يوم الثلاثاء الماضي.