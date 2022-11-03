الأوقاف توجه بتوسعة وتحديث مستشفى المقاصد

وجه وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لبناء مجمع للعيادات الخارجية لمستشفى المقاصد الخيرية على قطعة أرض مجاورة له تم شراؤها أخيرا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة المستشفى برئاسة وزير الأوقاف أمس الأربعاء، لبحث القضايا المتعلقة بسير العمل، وسبل تطوير وتحديث وتوسعة المستشفى.

كما دعا الخلايلة الى الإسراع بشراء جهاز تصوير طبقي حديث أو الشراكة مع إحدى الشركات لتوفير جهاز بنظام الإيجار التمويلي، وتحديث الأنظمة المعمول بها في المستشفى لتتواكب مع التطوره الذي يشهده المستشفى.

وأقر الاجتماع تحديث قسم الخداج والتوليد، إذ قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ صالح الفقيه كل ما يلزم من بلاط وأدوات صحية وتمديدات على نفقته الخاصة والمقدرة قيمتها بحوالي 10 آلاف دينار.

وثمن الخلايلة جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفى والعاملين فيه، للنهوض بهذا الصرح الطبي، وتعزيز تجربة الوقف الصحي الوحيد في المملكة.

بدوره، ثمن مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر الجهود الحثيثة لوزير الأوقاف، ودعمه المستمر للمستشفى التابع لصندوق الزكاة والذي يعتبر تجربة رائدة في الأردن ودول المنطقة.