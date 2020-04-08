الأوقاف توزع المساعدات على الأسر المعوزة في الأغوار الجنوبية

الكرك- وزعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، 500 طرد، و 100 قسيمة شرائية، بالإضافة إلى مبلغ 5000 دينار نقدي استفاد منها نحو 750 أسرة فقيرة ومحتاجة ومتعطلا عن العمل.

وقال وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، خلال جولته في الأغوار الجنوبية اليوم الأربعاء والتي رافقه فيها مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير مديرية أوقاف الكرك حمود الضمور، والمحسن محمد أبو صوفة، أن الصندوق، ومن خلال لجنة زكاة الأغوار الجنوبية، سيواصل تقديم مشاريع لتعزيز الإنتاجية لدى الأسر المحتاجة والفقيرة. ووجه الوزير المعنيين في صندوق الزكاة إلى ترميم واستكمال بناء ثلاثة منازل لأسر محتاجة في منطقة غور الصافي.

وقال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، من جانبه، إن الصندوق، وبالتعاون مع لجان الزكاة وأهل الخير، أقام 22 مشروعا انتاجيا للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى مشاريع سيجري تنفيذها بعد إجراء الدراسات اللازمة في لواء الأغوار الجنوبية. وأضاف أن مهمة صندوق الزكاة تقوم على إيصال الزكاة والصدقات والتبرعات للأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع محافظات المملكة ومناطق جيوب الفقر. وقال متصرف لواء الأغوار الجنوبية خالد القضاة، ان أهالي اللواء يعانون من الفقر إلا أن الاهتمام الحكومي بهم، من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين منهم خاصة في هذه الظروف الصعبة، ساهم في التخفيف عليهم.

–(بترا)