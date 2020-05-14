الأوقاف توزع طرودا خيرية على الأسر المتضررة في الباسلية

المفرق- وزعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال صندوق الزكاة اليوم الخميس مساعدات عينية في بلدية الباسلية.

وقال مدير اوقاف المفرق الدكتور محمد الحسبان انه وبإيعاز من وزير الاوقاف رئيس مجلس ادارة صندوق الزكاة تم توزيع 100 طرد خيري للأسر المتضررة في بلدية الباسلية والتي تضم (الخناصري والحرش وفاع وبريقا) وذلك للتخفيف عنها في ظل الظروف التي يمرون بها والحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا.

ولفت الى ان هذه التوزيعات تأتي ضمن خطة وزارة الاوقاف وخطتها في توزيع المساعدات العينية النقدية للمحتاجين والمتضررين من وباء كورنا واثرها الاقتصادي عليهم، لافتا الى انه جرى تعقيم كافة الكوادر والطرود قبل عملية التوزيع في تلك المناطق.-(بترا)