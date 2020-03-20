الأوقاف توضح بشأن إقامة صلاة الجمعة في مسجد الملك حسين فقط

عمان- الغد- أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية حسام الحياري ان الوزارة لم تخترق قرارها بإغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الحياري في تصريحات صحفية عقب تداول بعض الأشخاص أحاديث عن اختراق الوزارة لقراراتها في ظل إقامة اليوم خطبة وصلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث ألقى الخطبة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة، ان سبب اقامة الخطبة والصلاة للضرورة الشرعية لتسقط عن أبناء البلد كافة.

واشار إلى ان من حضر صلاة الجمعة كان 40 رجلاً وهو الحد الادنى لاقامة صلاة الجمعة كما أفتت بذلك دائرة الافتاء العام.

واضاف بان من حضروا الصلاة هم من مرتبات الخدمات الطبية الملكية الذين خضعوا للاجراءات الوقائية و التدابير الصحية اللازمة.

وكانت دائرة الافتاء العام قد اصدرت فتوى يوم امس قالت فيها “… وبما أن المرض ينتقل بالسرعة في حال التجمعات فإن الشرع يقضي بعدم أداء صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، لذلك تصلى الفرائض جماعة في البيوت، وتُصلى الجمعة ظهرًا في المنازل، وحفاظًا على شعيرة الجمعة المباركة ستعقد في مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وستقتصر على أربعين ممن تصح بهم الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية.”