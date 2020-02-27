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“الأوقاف” توضح بشأن الأردنيين المتأثرين بقرار “تعليق العمرة”

منذ ساعة واحدة

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عمان- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إن الوزارة تتفهم قرار السلطات السعودية تعليق الدخول إلى اراضيها، لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، استكمالا لجهودها في منع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.

وفيما يتعلق بالمعتمرين الأردنيين الذين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب لأداء العمرة، اوضح الحياري أن الوزارة تنتظر قرار السلطات السعودية بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينه.-(بترا)

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