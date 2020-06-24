“الأوقاف” توضح بشأن فتح دورات المياه وأجهزة التكييف بالمساجد

الخلايلة: منصة لتسجيل الأردنيين المقيمين بالسعودية الراغبين بالحج

عمان– قال وزير الأوقاف د. محمد الخلايلة، إن وزارة الأوقاف تدرس فتح دورات المياه وأجهزة التكييف داخل المساجد مع مراعاة شروط السلامة العامة، مضيفا أن المساجد كانت أكثر القطاعات التزامًا بشروط الصحة والسلامة العامة.

وأشار الخلايلة لإذاعة “حسنى”، اليوم الأربعاء، إلى وجود قرار قريب بفتح النوادي الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بعضها بشكل واقعي والأخرى عن بعد عن طريق تطبيقات خاصة “أون لاين”، كما سيتم فتح بعض المراكز في المساجد مع الالتزام بالضوابط الصحية وبشروط معينة.

وكشف وزير الأوقاف أن السفارة الأردنية في الرياض ستطلق منصة لتسجيل الأردنيين المقيمين بالسعودية الراغبين بتأدية مناسك الحج هذا العام، مؤكدا توقف جميع بعثات الأردنيين للحج بالإضافة لبعثات الفلسطينيين من عرب الـ 48.

وبيّن الخلايلة أن 21 ألف مواطن سجلوا في منصة الحج التابعة لوزارة الأوقاف هذا العام، دفع كل منهم 200 دينار ستتم إعادتها إلى أرصدتهم في البنوك التي دفعوا منها.