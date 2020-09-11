الأوقاف شاكرة المواطنين: بالتزامنا سنواصل صلاتنا

عمان- الغد- أشادت وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية بالتزام المصلين بالتعليمات الارشادات التي اكدت عليها خطباء المساجد خلال صلاة الجمعة اليوم، والتي تأتي بعد إعادة فتح المساجد في محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقالت الوزارة على لسان الناطق الاعلامي بها حسام الحياري ان المصلين اظهروا حسا بالمسؤولية والوعي لأهمية التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات واحضار السجادة الخاصة بكل مصلي تجنبا لانتقال عدوى فيروس كورونا لا سمح الله إن وجدت.

وأضاف أن الوزارة تابعت بدقة من خلال موظفيها والأئمة و المؤذنيين عمليات دخول المصلين وادائهم لصلاة الجمعة والتاكيد عليهم وتذكيرهم بالارشادات حتى نصل الى ما وصلنا اليه من التزام كبير.

واكد الحياري انه و بتوجيهات مباشرة من وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة تابعت لجان المساجد وكثفت جهودها في إعادة صيانة المساجد وتعقيمها بشكل مستمر خصوصا بعد عودة الصلاة فيها.

ولفت إلى أن النجاح والالتزام الذي يسجل للأردن هو حرص الاردنيين على تطبيق اشترطات السلامة العامة التي عملت عليها الوزارة.

كما ثمن الحياري الجهود التي بذلها نشامى المديرية العامة للأمن العام من خلال تواجدهم امام المساجد خاصة الكبيرة منها لتنظيم السير ومساعدة كوادر الأوقاف في توجيهم المصلين للتباعد والالتزام بالاجراءات المتبعة.

ودعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف رواد المساجد بتحميل تطبيق أمان للوقاية من انتشار الوباء.