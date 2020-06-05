الأوقاف: صلاة الجمعة عكست الالتزام العالي من المواطنين

عمان- الغد- قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية حسام الحياري، إنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات فيما يتعلق بخطبة وصلاة الجمعة اليوم.

وأضاف الحياري، أن المواطنين أبدوا إلتزما عالياً بالتعليمات والإرشادات التي أعلنت عنها الوزارة . وتابع أن كوادر وزارة الأوقاف منذ الاعلان عن اعادة فتح المساجد، بدأت بالعمل وبمتابعة مباشرة من وزير الاوقاف الدكتور محمد الخلايلة، لتعقيم المساجد، وتوفير الكمامات والقفازات، وسجادات الصلاة، ووضع اشارات لأماكن الصلاة للمصلين لتحقيق التباعد الصحي بين المصلين للحفاظ على سلامتهم.

كما، بين الحياري، أن مديريات الاوقاف من خلال الاجتماعات المستمرة منذ اسبوع عملت على تجهيز الاجراءات الوقائية قبل صلاة الجمعة اليوم. ولفت إلى أن النجاح اليوم الذي يسجل للأردن هو حرص الاردنيين على تطبيق اشترطات السلامة العامة التي عملت عليها الوزارة.

الى ذلك عبر مصلون عقب أداء صلاة الجمعة اليوم في المساجد القريبة من مساكنهم بمختلف مناطق المملكة عن اعتزازهم بالجهود التي بذلها وزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية في تنظيم صلاة الجمعة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدوا على أهمية ما قامت به الوزارة من وضع لمستلزمات السلامة العامة من كمامات و قفازات وسجادات صلاة مثمنينا الجهود التي بذلت في سبيل توفير سبل الراحة للمصلين أثناء اداء صلاتهم بكل أمن وسلامة .

واشاروا الى أن وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية كانت حريصة على إظهار المساجد والمصلين بابهج صورة من خلال تأمين القفازات والكمامات وسجادات الصلاة والمعقمات على ابواب جميع المساجد اضافة الى تنظيم صفوف الصلاة وجعلها تتوافق مع مبدئ السلامة العامة والتباعد الاجتماعي بما يتوافق مع الاحكام الشرعية.

كما أشادوا ايضا لتوفير الراحة والطمأنينة للمصلين بعد انقطاعهم عن بيوت الله لأكثر من شهرين، حيث برزت جهود الوزارة خلال الأيام الماضية بتعقيم المساجد، فضلا عن الترتيبات المتعلقة بالدخول والخروج من المساجد.

ومنذ اليوم الأول من إغلاق المساجد لم تغفل وزارة الأوقاف وبتوجيهات مباشرة من وزير الأوقاف عن الاستفادة من ايام الحظر وتكريس جهودها لإعادة صيانة المساجد وتعقيمها بشكل مستمر.