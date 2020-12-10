الأوقاف: صلاة الجمعة من الساعة 11.20 ولغاية 12.20 ظهرًا

عمان- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن فترة رفع الحظر لأداء صلاة الجمعة، ستكون من الساعة 11.20 ولغاية الساعة 12.20 ظهرًا، وفق ما فوضه أمر الدفاع رقم (19) بالصلاحيات الإجرائية بهذا الشأن، وسيكون الذهاب للمسجد سيرًا على الأقدام.

وشدد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية والسلامة العامة، من لبس الكمامة والتباعد الجسدي، وإحضار سجادة خاصة للصلاة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.-(بترا)