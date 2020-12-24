“الأوقاف”: صلاة الجمعة من الساعة 11.25 و لغاية 12.25 ظهرا

عمان- أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن فترة رفع الحظر يوم غد، لأداء صلاة الجمعة من الساعة 11.25ولغاية الساعة 12:25 ظهرا ، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الاقدام فقط.

وشدد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة خاصة للصلاة.

يشار إلى ان أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية بهذا الخصوص، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.-(بترا)