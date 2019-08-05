الأوقاف: عقوبات وغرامات على شركات الحج المخالفة

مكة المكرمة – قال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس البعثة الإدارية للحج، المهندس عبدالله العبادي: إن الوزارة سجلت عددا من المخالفات بحق الشركات العاملة بخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح العبادي في مؤتمر صحفي مشترك بمقر البعثات الأردنية بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، أن المخالفات التي سجلت بحق بعض الشركات تصل إلى حرمانها من المشاركة بموسم الحج المقبل، مشددا على أن بعثة الوزارة تعمل بكل طاقاتها لتذليل العقبات التي تواجه الحجاج الأردنيين.

واعتبر العبادي أن خدمة الربط الإلكتروني والتتبع الرقمي المربوط بين الفرق العاملة مع الحجيج في الميدان ومركز الوزارة والتي أدخلت هذا الموسم، خففت كثيرا من الأخطاء والثغرات التي كانت تحدث في السنوات السابقة، مؤكدا أن كوادر الوزارة الميدانية تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي ملاحظات سواء ما يتعلق بشؤون النقل والسكن أو تقديم الإرشادات والنصائح وغيرها من القضايا.

وقال أمين عام وزارة الصحة رئيس البعثة الطبية، الدكتور حكمت أبو الفول: إن الوزارة تعاملت خلال الفترة الماضية مع 1200 حالة مرضية، غالبيتها تعاني أمراضا مزمنة تنوعت بين الضغط والسكري وأمراض القلب والشرايين.

وبين أن المعاينات الطبية لكوادر البعثة لن تقتصر على المرضى الأردنيين فحسب بل شملت المرضى العرب والآسيويين، مؤكدا أن جميع المرضى الأردنيين أوضاع مستقرة وبحالة جيدة، وتلقوا الرعاية الطبية الكاملة.

وأشاد رئيس البعثة الطبية بجهود السلطات السعودية والتحضيرات الطبية التي تم تجهيزها لحجاج بيت الحرام، مشيرا إلى أن البعثة تتعاون وتنسق لتحويل الحالات المستحقة إلى المستشفيات بمكة المكرمة.

وأكد موفد التلفزيون الأردني رئيس بعثة الحج الرسمية الزميل حازم الرحاحلة، أن البعثة تتابع عن كثب جميع ملاحظات الحجاج والتعامل معها ونقلها لمسؤولي البعثة بالسرعة الممكنة.-( بترا)