الأوقاف: قرار إنهاء تكليف أئمة غير الأردنيين منذ بداية العام

زايد الدخيل

عمان- اكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ان قرار انهاء تكليف الأئمة والمؤذنيين من غير الاردنيين في مساجد المملكة، تم اتخاذه بداية العام الحالي، بهدف تعيين اردنيين بدلا منهم.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حسام الحياري، لـ”الغد” ان الوزارة امهلت هولاء الأئمة والمؤذنيين 6 اشهر لترتيب اوضاعهم بما يتناسب مع القرار، مؤكدا انه سيتم احلال أئمة ومؤذنيين اردنيين بمجرد الانتهاء من تلك الترتيبات.

واكد الحياري ان الحديث عن مهله اسبوعين عار عن الصحة وان الوزارة اصدرت القرار وتم تبليغهم منذ بداية العام الحالي، مبينا ان تعيينهم لم يكن تجاوزا للأئمة الأردنيين وانما نتيجة النقص الكبير في كوادر المساجد انذاك. واضاف الحياري ان مهلة ٦ اشهر كانت لمراعاة ضروفهم والى حين انتهاء العام الدراسي.

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