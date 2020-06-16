آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

الأوقاف: قرار إنهاء تكليف أئمة غير الأردنيين منذ بداية العام

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

زايد الدخيل

عمان- اكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، ان قرار انهاء تكليف الأئمة والمؤذنيين من غير الاردنيين في مساجد المملكة، تم اتخاذه بداية العام الحالي، بهدف تعيين اردنيين بدلا منهم.

وقال الناطق الاعلامي للوزارة حسام الحياري، لـ”الغد” ان الوزارة امهلت هولاء الأئمة والمؤذنيين 6 اشهر لترتيب اوضاعهم بما يتناسب مع القرار، مؤكدا انه سيتم احلال أئمة ومؤذنيين اردنيين بمجرد الانتهاء من تلك الترتيبات.

واكد الحياري ان الحديث عن مهله اسبوعين عار عن الصحة وان الوزارة اصدرت القرار وتم تبليغهم منذ بداية العام الحالي، مبينا ان تعيينهم لم يكن تجاوزا للأئمة الأردنيين وانما نتيجة النقص الكبير في كوادر المساجد انذاك. واضاف الحياري ان مهلة ٦ اشهر كانت لمراعاة ضروفهم والى حين انتهاء العام الدراسي.

zaied.aldakhee@alghad.jo

مقالات ذات صلة

تخفيض نسبة مرابحات صندوق الحج إلى 3.75%

منذ 3 دقائق

الملك يستقبل الملازم أول محمد الكساسبة ويشيد بإنجازه خلال دورة في أميركا

منذ 56 دقيقة

“الإدارية العليا” تبطل نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة إربد

منذ ساعة واحدة

إربد: إغلاق مول و 15 مخالفة لمحال تجارية

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock