الأوقاف: لا خسائر مادية بسبب القرار السعودي لموسم الحج

عمان- اكد الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري أنه لم يترتب على الوزارة أي تبعات أو خسائر مالية بسبب قرار وزارة الحج والعمرة السعودية بإقامة فريضة الحج بأعداد محدودة ومن المتواجدين هناك.

وقال الحياري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أخذت بتوصيات وزارة الحج والعمرة السعودية في التريث بإجراءات الحج، لافتا إلى ان 21 ألف مواطن سجلوا بصورة أولية لموسم حج هذا العام.

وقررت الوزارة السعودية أمس باقتصار الحج للموسم الحالي 1441 هـ على أعداد محدودة جدا للراغبين بأداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من المتواجدين داخل السعودية بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الحياري أن الوزارة أعادت الرسوم المالية للتسجيل الأولي الشهر الماضي؛ مراعاة للظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا ونظرا لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد. وبين أن بإمكان المواطنين الذين سجلوا تسجيلا أوليا ولم يستردوا المبالغ المالية الخاصة بهم، مراجعة البنك الإسلامي الأردني مصطحبين معهم بطاقة الهوية الشخصية وفيشة الإيداع ليتم استرداد الرسوم.

وحول موسم الحج للعام المقبل، أشار الحياري إلى أن الأمر من اختصاص مجلس الأوقاف في الوزارة، وهو الذي يضع الأسس والمعايير واعتماد الترتيبات المتعلقة بذلك كل عام، وتشمل الأعمار والفئات العمرية التي تعتمدها الوزارة.

يذكر أن الوزارة قررت تنويع الفئات العمرية في بعثة الحج، وعدم حصرها بكبار السن، من خلال تخصيص ما لا يزيد عن 20 بالمئة من بعثة الحج لصالح المدخرين في صندوق الحج والعمل بنظام القرعة لشرائح عمرية محددة، إلى جانب معيار الأكبر سنا.