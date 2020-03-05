الأوقاف: لا يوجد قرار بوقف صلاة الجمعة ليوم غد

عمان- أكد الناطق الإعلامي بوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، اليوم الخميس، أنه لا يوجد قرار بعد بوقف صلاة الجمعة ليوم غد، بسبب فيروس كورونا المستجد، فليس هناك ما يدعو للقلق.

وقال الحياري إن الوزارة ملتزمة بما يصدر عن وزارة الصحة من توجيهات وارشادات وقائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وبين، أن خطبة الجمعة الموحدة ليوم غد الجمعة ستكون بعنوان “توجيهات الإسلام للوقاية من الأمراض والاوبئة” داعيا المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الإشاعات وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي. (بترا)