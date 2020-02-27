“الأوقاف”: نتفهم قرار السعودية بتعليق العمرة

عمان -الغد – قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إن الوزارة تتفهم قرار السلطات السعودية تعليق الدخول إلى اراضيها، لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، استكمالا لجهودها في منع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.

وفيما يتعلق بالمعتمرين الأردنيين الذين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب لأداء العمرة، اوضح الحياري أن الوزارة تنتظر قرار السلطات السعودية بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينه.

وكانت السعودية أعلنت فجر أمس تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة والسياح إلى أراضيها مؤقتا تفاديا لانتشار “كورونا”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” ان وزارة الخارجية السعودية أعلنت في بيان لها اتخاذ عدة إجراءات تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين، تشمل تعليق السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والسياح مؤقتا.

كما علقت السلطات أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس.