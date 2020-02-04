الأوقاف: 14 ألف دينار لصيانة سور مسجد في إربد

اربد- قررت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية صيانة سور مسجد الفردوس في منطقة زبدا نظرا لانهيار اجزاء منه وتشكيله خطورة على سكن الإمام والمؤذن وأسرتيهما.

وقال مدير مديرية أوقاف إربد الثانية الدكتور رائد جروان، انه تم تخصيص مبلغ عشرة الآف دينار لصيانة السور وانه سيصار إلى طرح عطاء الصيانة خلال أيام وبقيمة 14 ألف دينار على أن تغطي لجنة رعاية المسجد باقي كلفة العطاء.

وحسب تقرير دفاع مدني غرب اربد وتقرير مماثل للجنة شكلتها مديرية أوقاق اربد الثانية، فإن اجزاءً من سور المسجد تعرضت للانهيار خلال الأسابيع الماضية، وان السور معرض للانهيار بالكامل ويشكل خطورة واضحة على سلامة سكني الامام والمؤذن.

وحسب جروان، فقد تم ترحيل الامام والمؤذن لسكن قريب، ريثما يتم انتهاء من تنفيذ عطاء صيانة سور المسجد، مؤكدا ان المسجد يرتاده المصلون ولا يعاني اي اضرار.

وكان سكان من المنطقة المحاورة للمسجد طالبوا بترميم سور المسجد، خشية من ان تلحق اضرارا بمنازلهم والتي تقع اسفل السور.(بترا)